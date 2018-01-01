Визначилися півфіналісти Кубка України з волейболу

Півфінальні матчі відбудуться 20 і 21 січня

«Кажани», «Локомотив», «Новатор» і ВК «Вінниця-2» вийшли в півфінал Кубка України з волейболу серед чоловіків. Без особливих варіантів для суперника здобув путівку в півфінал лідер чемпіонату, «Локомотив», спокійно рарозібравшись з «Серцем Поділля» - 3:1 і 3:0. З аналогічним



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Українські волейболісти. Фото: ФВУ

Півфінальні матчі відбудуться 20 і 21 січня

«Кажани», «Локомотив», «Новатор» і ВК «Вінниця-2» вийшли в півфінал Кубка України з волейболу серед чоловіків.

Без особливих варіантів для суперника здобув путівку в півфінал лідер чемпіонату, «Локомотив», спокійно рарозібравшись з «Серцем Поділля» - 3:1 і 3:0. З аналогічним рахунком розібралися з напіврезервним складом «Вінниці» львівські «Кажани» - 3:1 і 3:0.

«Новатор» на своєму майданчику легко розгромив «ЮрАкадемію» в першому матчі (3:0), але несподівано поступився в другій грі (1:3) і змушений був грати «золотий сет». По ходу цієї партії «Новатор» вів з перевагою в 3-4 очка, але при рахунку 12:9 упустив перевагу - 13:13. Проте, господарям вдалося уникнути конфузу - помилки «ЮрАкадемії» в атаці допомогли їм виграти сет з рахунком 16:14.

А ось «Вінниця-2», граючи основним складом, спокійно розгромила аутсайдера Суперліги, «Буревісника» - 3:0 і 3:0

Півфінальні матчі відбудуться 20 і 21 січня, жеребкування відбудеться пізніше.

Джерело: sportarena.com