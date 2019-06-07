Визначилися сенсаційні фіналісти Roland Garros серед жінок
Маркета Вондроушова
Титул виборюватимуть невдахи попередніх сезонів
На Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу (покриття – ґрунт, призовий фонд - €21 330 500) визначилися фіналісти серед жінок.
Уперше титул виборюватимуть тенісистки, які до цього ніколи на проходили на Roland Garros далі другого кола.
Це новозеландка Ешлі Барті та чеська спортсменка Маркета Вондроушова.
У півфіналах 38-ма ракетка світу 19-річна Вондроушова перемогла Йохану Конту (26) з Великої Британії – 7:5, 7:6.
23-річна Барті перемогла в півфіналі американку Аманду Анисимову – 6:7, 6:3, 6:3.
Між собою суперниці зустрічалися двічі – дві перемоги Барті.
Найвище досягнення Вондроушової в турнірах серії «Великого шолому» - 1/8 фіналу. У Барті – чвертьфінал.
Фінал відбудеться 8 червня.