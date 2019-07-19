  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Визначилися суперники українських клубів у гандбольних єврокубках

    • Розсилка
    Гандбол - Визначилися суперники українських клубів у гандбольних єврокубках
    Гандбол
    XSport

    П’ять українських клубів стартуватимуть у новому сезоні гандбольних єврокубків

    Українські гандбольні клуби дізналися суперників у єврокубках. У новому сезоні на євроарені стартуватимуть п’ять клубів з України. У чоловіків це «Мотор», ZTR, «Донбас» та «Одеса». У жінок – «Галичанка».

    Кубок ЄГФ. Чоловіки. 1 раунд кваліфікації – ZTR (Запоріжжя) – «Лондон» (Велика Британія), 31 серпня - 1 вересня – 7-8 вересня

    Кубок виклику. Чоловіки. 2 раунд кваліфікації – «Олімпія» (Лондон, Велика Британія) – «Одеса», 5-6 жовтня – 12-13 жовтня.

    Читайте також: Україна в третьому кошику на жеребкуванні відбору ЄвроБаскета-2021

    «Донбас» стартує в Кубку виклику с третього раунду кваліфікації.

    Кубок ЄГФ. Жінки. 1 раунд кваліфікації – «Галичанка» (Львів) – «Азерйол» (Баку, Азербайджан) – 7-8 вересня – 14-15 вересня.

    «Мотор» виступатиме в Лізі чемпіонів. У групі В його суперниками будуть чинний володар титулу «Вардар» (Північна Македонія), фіналіст минулого сезону «Веспрем» (Угорщина), «Віве Кельце» (Польща), «Монпелье» (Франція), «Порту» (Португалія), «Кіль» (Німеччина) та БГК імені Мєшкова (Білорусь).

    Читайте також
    гандбол ГК «Мотор»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ