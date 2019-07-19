Визначилися суперники українських клубів у гандбольних єврокубках



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П’ять українських клубів стартуватимуть у новому сезоні гандбольних єврокубків

Українські гандбольні клуби дізналися суперників у єврокубках. У новому сезоні на євроарені стартуватимуть п’ять клубів з України. У чоловіків це «Мотор», ZTR, «Донбас» та «Одеса». У жінок – «Галичанка».

Кубок ЄГФ. Чоловіки. 1 раунд кваліфікації – ZTR (Запоріжжя) – «Лондон» (Велика Британія), 31 серпня - 1 вересня – 7-8 вересня

Кубок виклику. Чоловіки. 2 раунд кваліфікації – «Олімпія» (Лондон, Велика Британія) – «Одеса», 5-6 жовтня – 12-13 жовтня.

«Донбас» стартує в Кубку виклику с третього раунду кваліфікації.

Кубок ЄГФ. Жінки. 1 раунд кваліфікації – «Галичанка» (Львів) – «Азерйол» (Баку, Азербайджан) – 7-8 вересня – 14-15 вересня.

«Мотор» виступатиме в Лізі чемпіонів. У групі В його суперниками будуть чинний володар титулу «Вардар» (Північна Македонія), фіналіст минулого сезону «Веспрем» (Угорщина), «Віве Кельце» (Польща), «Монпелье» (Франція), «Порту» (Португалія), «Кіль» (Німеччина) та БГК імені Мєшкова (Білорусь).