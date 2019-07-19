Україна в третьому кошику на жеребкуванні відбору ЄвроБаскета-2021



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Кубок Європи з баскетболу ФІБА

22 липня відбудеться жеребкування кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи 2021 року

ФІБА проведе 22 липня жеребкування кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи 2021 року серед чоловіків.

Усього в відборі виступатимуть 32 національні команди. У тому числі й чотири господарі фінального турніру: Німеччина, Чехія, Італія та Грузія.

У фінальний турнір у підсумку виходять три перші команди з групи. У групах зі згаданими господарі фінального турніру на ЄвроБаскет виходять господарі та дві перші команди групи.

Збірна України потрапила перед жеребкуванням у третій кошик. При жеребкуванні вона може потрапити в відбіркову групу B, D, F або H. Також у ці групи потраплятимуть команди з кошиків 2, 6 та 7.

Поєдинки кваліфікації відбуватимуться в три вікна: 17 та 25 лютого 2020, 23 листопада та 1 грудня 2020, 15 та 23 лютого 2021 року.

Початок трансляції жеребкування о 13:15 дивіться на сайті ФБУ.