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    Україна в третьому кошику на жеребкуванні відбору ЄвроБаскета-2021

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    Кубок Європи з баскетболу - Україна в третьому кошику на жеребкуванні відбору ЄвроБаскета-2021
    Кубок Європи з баскетболу
    ФІБА

    22 липня відбудеться жеребкування кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи 2021 року

    ФІБА проведе 22 липня жеребкування кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи 2021 року серед чоловіків.

    Усього в відборі виступатимуть 32 національні команди. У тому числі й чотири господарі фінального турніру: Німеччина, Чехія, Італія та Грузія.

    У фінальний турнір у підсумку виходять три перші команди з групи. У групах зі згаданими господарі фінального турніру на ЄвроБаскет виходять господарі та дві перші команди групи.

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    Збірна України потрапила перед жеребкуванням у третій кошик. При жеребкуванні вона може потрапити в відбіркову групу B, D, F або H. Також у ці групи потраплятимуть команди з кошиків 2, 6 та 7.

    Поєдинки кваліфікації відбуватимуться в три вікна: 17 та 25 лютого 2020, 23 листопада та 1 грудня 2020, 15 та 23 лютого 2021 року.

    Початок трансляції жеребкування о 13:15 дивіться на сайті ФБУ.

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