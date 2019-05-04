Бездарний фінал: Україна вела 3:1, але програла Естонії в овертаймі на чемпіонаті світу з хокею



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Збірна України відмучилася на чемпіонаті світу-2019 IIHF

Завдяки перемозі румунів над голландцями наша команда в елітному дивізіоні таки залишилася

Чотири поразки при одній перемозі - такий невеселий підсумок виступів збірної України з хокею на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В.

Заключний матч турніру підопічні Андрія Срюбка розпочали надзвичайно вдало: не встигла секундна стрілка зробити два кола, як табло висвітлювало цифри 0:2.

Втім, надалі українські хокеїсти, на жаль, «виправилися». Особливо катастрофічним виявився третій період. Статистика кидків красномовна - 13:1 на користь господарів. То ще велике щастя, що наша команда дотягла до овертайму. Та не сталося дива й там. На самому початку двохвилинний штраф отримав Микита Буценко, а чисельну більшість естонці використали відмінно - 4:3.

Естонія - Україна - 4:3 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 - Мережко (Тимур Гриценко, Німенко), 01:35. 0:2 - Лялька (Пангелов-Юлдашев, Мережко), 01:55. 1:2 - Алєксандр Петров (Макров), 03:51. 1:3 - Бабинець (Чердак, - більш.), 14:59. 2:3 - Віїтанен (Ембрін, Свароґін), 39:24. 3:3 - Роман Андреєв (Алєксандр Петров), 50:54. 4:3 - Роберт Рооба (Лагесалу, - більш.), 61:22

Естонія: Коїтмаа; Лагесалу - Яанус Сорокін, Сібірцев - Аррак - Роберт Рооба; Керна - Алєксандр Оссипов, Макров - Алєксандр Петров - Роман Андреєв; Савелій Новіков - Свароґін, Крістофер Усов - Ембріх - Віїтанен; Воранґ, Васьонкін, Паррас, Фурса. Тренер - Юссі Тупамакі

Україна: Богдан Дяченко; Мережко – Пангелов-Юлдашев, Віталій Лялька – Вадим Мазур – Андрій Міхнов; Петрухно – Толстушко, Чердак – Микита Буценко – Бабинець; Володимир Романенко – Андрій Григор’єв, Гаврик – Тимур Гриценко – Німенко; Скрипець, Задоєнко. Тренер – Андрій Срюбко

Кидки: 38 (13 + 11 + 13 + 1) - 17 (10 + 6 + 1 + 0)

Штраф: 2 (2 + 0 + 0 + 0) - 18 (0 + 0 + 16 + 2)

4 травня. Таллінн. Tondiraba Icehall. 3927 глядачів

У дивізіоні 1В українська збірна залишилася завдяки тому, що в заключному турі наших головних конкурентів голландців, які також мали одну перемогу, перемогли цьогорічні чемпіони нашого ешелону, збірна Румунії.

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