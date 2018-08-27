Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у Суперфіналі Євроліги



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Фото: ФФУ

Команди, що посядуть перші місця у групах, відразу зійдуться у фінальному поєдинку 9 вересня

28 серпня у німецькому Варнемюнде завершився останній, п'ятий етап регулярного сезону Євроліги-2018 із пляжного футболу.

Після нього визначилися всі вісім учасників Суперфіналу і став відомий склад груп на турнірі, інформує прес-служба Федерації футболу України.

Збірна України потрапила до групи 2, де її суперниками будуть команди Білорусі, Росії та Італії.

У групі 1 зіграють збірні Іспанії, Португалії, Швейцарії та Азербайджану.

Суперфінал Євроліги відбудеться 6—9 вересня у сардинському містечку Альгеро.

Згідно формату турніру 6—8 вересня команди зіграють груповий раунд. А от надалі півфінальних поєдинків не передбачено.

Команди, що посядуть перші місця у групах, відразу зійдуться у фінальному поєдинку 9 вересня.

Цього ж дня відбудуться стикові матчі за третє, п'яте і сьоме місця.

Збірна України розпочне безпосередню підготовку до Суперфіналу Євроліги 28 серпня.

У вівторок підопічні Євгена Варениці проведуть перше тренування у столичному Гідропарку.