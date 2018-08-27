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    Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у Суперфіналі Євроліги

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    Фото: ФФУ - Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у Суперфіналі Євроліги
    Фото: ФФУ

    Команди, що посядуть перші місця у групах, відразу зійдуться у фінальному поєдинку 9 вересня

    28 серпня у німецькому Варнемюнде завершився останній, п'ятий етап регулярного сезону Євроліги-2018 із пляжного футболу.

    Після нього визначилися всі вісім учасників Суперфіналу і став відомий склад груп на турнірі, інформує прес-служба Федерації футболу України.

    Збірна України потрапила до групи 2, де її суперниками будуть команди Білорусі, Росії та Італії.

    У групі 1 зіграють збірні Іспанії, Португалії, Швейцарії та Азербайджану.

    Суперфінал Євроліги відбудеться 6—9 вересня у сардинському містечку Альгеро. 

    Згідно формату турніру 6—8 вересня команди зіграють груповий раунд. А от надалі півфінальних поєдинків не передбачено.

    Команди, що посядуть перші місця у групах, відразу зійдуться у фінальному поєдинку 9 вересня.

    Цього ж дня відбудуться стикові матчі за третє, п'яте і сьоме місця. 

    Збірна України розпочне безпосередню підготовку до Суперфіналу Євроліги 28 серпня.

    У вівторок підопічні Євгена Варениці проведуть перше тренування у столичному Гідропарку.

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