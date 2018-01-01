Визначилися всі фіналісти Всесвітньої боксерської суперсерії
- Сьогодні, 15:16
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Британець Каллум Сміт переміг голландця Ніккі Хольцкена
Визначився другий фіналіст Всесвітньої боксерської суперсерії у другій середній вазі.
Британець Каллум Сміт переміг голландця Ніккі Хольцкена і вийшов у фінал Всесвітньої боксерської серії у другій середній вазі.
Сміту повинен був протистояти Юрген Бремер, але через хворобу його довелося замінити на Хольцкена.
Сміт контролював хід поєдинку, більше викидав ударів, був помітно активнішим і більш технічні. Хольцкен залишався небезпечним до останнього, вичікуючи свій шанс, іноді потрапляючи жорстко, але недостатньо жорстко, щоб потрясти Сміта.
За підсумками бою всі судді віддали перемогу Сміту - 118-110 і двічі 117-111.
У фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, який повинен відбутися 2 травня в Лондоні, Сміт зустрінеться з Джорджом Гроувзом.
Нагадаємо, у важкій вазі в фіналі WBSS українець Олександр Усик зустрінеться з росіянином Муратом Гассієвим
Джерело: isport.ua