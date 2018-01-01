Визначилися всі фіналісти Всесвітньої боксерської суперсерії

Британець Каллум Сміт переміг голландця Ніккі Хольцкена

Визначився другий фіналіст Всесвітньої боксерської суперсерії у другій середній вазі. Британець Каллум Сміт переміг голландця Ніккі Хольцкена і вийшов у фінал Всесвітньої боксерської серії у другій середній вазі. Сміту повинен був протистояти Юрген Бремер, але через хворобу його довелося замінити на Хольцкена. Сміт контролював хід поєдинку,



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Британець Каллум Сміт переміг голландця Ніккі Хольцкена

Визначився другий фіналіст Всесвітньої боксерської суперсерії у другій середній вазі.

Британець Каллум Сміт переміг голландця Ніккі Хольцкена і вийшов у фінал Всесвітньої боксерської серії у другій середній вазі.

Сміту повинен був протистояти Юрген Бремер, але через хворобу його довелося замінити на Хольцкена.

Сміт контролював хід поєдинку, більше викидав ударів, був помітно активнішим і більш технічні. Хольцкен залишався небезпечним до останнього, вичікуючи свій шанс, іноді потрапляючи жорстко, але недостатньо жорстко, щоб потрясти Сміта.

За підсумками бою всі судді віддали перемогу Сміту - 118-110 і двічі 117-111.

У фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, який повинен відбутися 2 травня в Лондоні, Сміт зустрінеться з Джорджом Гроувзом.

Нагадаємо, у важкій вазі в фіналі WBSS українець Олександр Усик зустрінеться з росіянином Муратом Гассієвим

Джерело: isport.ua