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    Визначилися всі фіналісти Всесвітньої боксерської суперсерії

    Британець Каллум Сміт переміг голландця Ніккі Хольцкена
    Визначився другий фіналіст Всесвітньої боксерської суперсерії у другій середній вазі. Британець Каллум Сміт переміг голландця Ніккі Хольцкена і вийшов у фінал Всесвітньої боксерської серії у другій середній вазі. Сміту повинен був протистояти Юрген Бремер, але через хворобу його довелося замінити на Хольцкена. Сміт контролював хід поєдинку,
    • Сьогодні, 15:16
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    Фіналісти WBSS
    Фіналісти WBSS

    Британець Каллум Сміт переміг голландця Ніккі Хольцкена

    Визначився другий фіналіст Всесвітньої боксерської суперсерії у другій середній вазі.

    Британець Каллум Сміт переміг голландця Ніккі Хольцкена і вийшов у фінал Всесвітньої боксерської серії у другій середній вазі.

    Сміту повинен був протистояти Юрген Бремер, але через хворобу його довелося замінити на Хольцкена.

    Сміт контролював хід поєдинку, більше викидав ударів, був помітно активнішим і більш технічні. Хольцкен залишався небезпечним до останнього, вичікуючи свій шанс, іноді потрапляючи жорстко, але недостатньо жорстко, щоб потрясти Сміта.

    За підсумками бою всі судді віддали перемогу Сміту - 118-110 і двічі 117-111.

    У фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, який повинен відбутися 2 травня в Лондоні, Сміт зустрінеться з Джорджом Гроувзом.

    Нагадаємо, у важкій вазі в фіналі WBSS українець Олександр Усик зустрінеться з росіянином Муратом Гассієвим

    Джерело: isport.ua

    бокс Олександр Усик
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