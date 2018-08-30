Визначилися всі склади кошиків перед жеребкуванням групового етапу Ліги чемпіонів
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Розсилка
Донецький «Шахтар» потрапив у другий кошик
У середу, 29 серпня, стали відомі всі склади кошиків перед жеребкуванням групового етапу Ліги чемпіонів.
«Шахтар» буде у другому кошику.
Перший кошик
«Реал» (Іспанія)
«Атлетико» (Іспанія)
«Барселона» (Іспанія)
«Баварія» (Німеччина)
«Манчестер Сіті» (Англія)
«Ювентус» (Італія)
«ПСЖ» (Франція)
«Локомотив» (Росія)
Другий кошик
«Боруссія» Дортмунд (Німеччина)
«Порту» (Португалія)
«Манчестер Юнайтед» (Англія)
«Шахтар» (Україна)
«Наполі» (Італія)
«Тоттенгем» (Англія)
«Рома» (Італія)
«Бенфіка» (Португалія)
Третій кошик
«Ліверпуль» (Англія)
«Шальке» (Німеччина)
«Ліон» (Франція)
«Монако» (Франція)
«Аякс» (Нідерланди)
«Валенсія» (Іспанія)
ПСВ (Нідерланди)
ЦСКА
Четвертий кошик
«Вікторія» (Чехія)
«Брюгге» (Бельгія)
«Галатасарай» (Туреччина)
«Янг Бойз» (Швейцарія)
«Інтер» (Італія)
«Гоффенхайм» (Німеччина)
«Црвена Звезда» (Сербія)
АЕК (Греція)