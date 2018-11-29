Визначилися вже 12 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу



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Може пройти у наступний раунд і донецький «Шахтар»

У середу, 28 листопада, після завершення п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів визначилися вже 12 учасників плей-офф сезону-2018/19.

Напередодні німецька «Баварія», англійські «Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед», а також італійський «Ювентус» достроково забезпечили собі ці путівки.

Окрім цих колективів, у вівторок перепустки у наступний раунд здобули нідерландський «Аякс», мадридський «Реал» та італійська «Рома».

А у середу до них додалися «Барселона», німецькі «Шальке» та «Боруссія» (Дортмунд), а також мадридський «Атлетико» та португальський «Порту».

На одну з чотирьох путівок, які залишилися, претендує і донецький «Шахтар», якому в останньому турі треба перемогти «Ліон».

Також далі пройдуть «Тоттенгем» або «Інтернаціонале», а також дует із тріо «Наполі», «ПСЖ», «Ліверпуль».