Визначився чемпіон України з футболу серед жіночих команд

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ФК «Житлобуд-1»

«Житлобуд-1» удесяте в історії та вперше з 2015 року став чемпіоном України

У неділю, 27 травня, завершився останній тур у вищій лізі чемпіонату України з футболу серед жіночих команд, за підсумками якого харківський «Житлобуд-1» зберіг за собою першу сходинку в турнірній таблиці

Про це повідомляє Федерація футболу України.

В останньому турі національної першості «Житлобуд-1» із рахунком 7:0 розгромив «Злагоду-Дніпро-1». 17-а за ліком перемога в чемпіонаті дозволила харків'янкам здобути золоті нагороди. Найближчі переслідувачі із «Житлобуду-2» відстали лише на три очки.

«Житлобуд-1» удесяте в історії та вперше з 2015 року став чемпіоном України. У наступному сезоні харків'янки представлятимуть нашу країну у кваліфікаційному раунді жіночої Ліги чемпіонів.