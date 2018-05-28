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    Визначився чемпіон України з футболу серед жіночих команд

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    ФК&nbsp;&laquo;Житлобуд-1&raquo; - Визначився чемпіон України з футболу серед жіночих команд
    ФК «Житлобуд-1»

    «Житлобуд-1» удесяте в історії та вперше з 2015 року став чемпіоном України

    У неділю, 27 травня, завершився останній тур у вищій лізі чемпіонату України з футболу серед жіночих команд, за підсумками якого харківський «Житлобуд-1» зберіг за собою першу сходинку в турнірній таблиці

    Про це повідомляє Федерація футболу України.

    В останньому турі національної першості «Житлобуд-1» із рахунком 7:0 розгромив «Злагоду-Дніпро-1». 17-а за ліком перемога в чемпіонаті дозволила харків'янкам здобути золоті нагороди. Найближчі переслідувачі із «Житлобуду-2» відстали лише на три очки.

    «Житлобуд-1» удесяте в історії та вперше з 2015 року став чемпіоном України. У наступному сезоні харків'янки представлятимуть нашу країну у кваліфікаційному раунді жіночої Ліги чемпіонів.

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