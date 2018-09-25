Визначився склад чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 на Юнацьку Олімпіаду
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Виступ у Буенос-Айресі команда розпочне з групової стадії
Головний тренер юнацької чоловічої збірної України U-18 Володимир Журжій оголосив склад команди на ІІІ Юнацькі Олімпійські Ігри.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Вони відбудуться у столиці Аргентини Буенос-Айресі з 6-го по 18-те жовтня.
Склад чоловічої збірної України U-18
Ілля Заєць - перший тренер Ангеліна Здирка
Олександр Сидорук - перший тренер Ангеліна Здирка
Ігор Сергеєв – перший тренер Владислав Бугаєвський
Віталій Шорсткий - перші тренери – Олег Єфимчук, Анатолій Колот
Виступ у Буенос-Айресі команда розпочне з групової стадії.
Сусіди по групі В – збірні Андорри, Венесуели, Бразилії, Нової Зеландії.
До плей-офф кваліфікуються по дві збірні з кожної з чотирьох груп.
На Юнацьких Олімпійських Іграх також виступить жіноча збірна U-18 з баскетболу 3х3.