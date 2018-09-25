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    Визначився склад чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 на Юнацьку Олімпіаду

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    Визначився склад чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 на Юнацьку Олімпіаду

    Виступ у Буенос-Айресі команда розпочне з групової стадії

    Головний тренер юнацької чоловічої збірної України U-18 Володимир Журжій оголосив склад команди на ІІІ Юнацькі Олімпійські Ігри.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Вони відбудуться у столиці Аргентини Буенос-Айресі з 6-го по 18-те жовтня.

    Склад чоловічої збірної України U-18

    Ілля Заєць - перший тренер Ангеліна Здирка
    Олександр Сидорук - перший тренер Ангеліна Здирка
    Ігор Сергеєв – перший тренер Владислав Бугаєвський
    Віталій Шорсткий - перші тренери – Олег Єфимчук, Анатолій Колот

    Виступ у Буенос-Айресі команда розпочне з групової стадії.

    Сусіди по групі В – збірні Андорри,  Венесуели, Бразилії, Нової Зеландії.

    До плей-офф кваліфікуються по дві збірні з кожної з чотирьох груп.

    На Юнацьких Олімпійських Іграх також виступить жіноча збірна U-18 з баскетболу 3х3.

    Збірна України баскетбол Юнацькі Олімпійські ігри
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