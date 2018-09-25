Визначився склад чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 на Юнацьку Олімпіаду



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Виступ у Буенос-Айресі команда розпочне з групової стадії

Головний тренер юнацької чоловічої збірної України U-18 Володимир Журжій оголосив склад команди на ІІІ Юнацькі Олімпійські Ігри.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Вони відбудуться у столиці Аргентини Буенос-Айресі з 6-го по 18-те жовтня.

Склад чоловічої збірної України U-18

Ілля Заєць - перший тренер Ангеліна Здирка

Олександр Сидорук - перший тренер Ангеліна Здирка

Ігор Сергеєв – перший тренер Владислав Бугаєвський

Віталій Шорсткий - перші тренери – Олег Єфимчук, Анатолій Колот

Виступ у Буенос-Айресі команда розпочне з групової стадії.

Сусіди по групі В – збірні Андорри, Венесуели, Бразилії, Нової Зеландії.

До плей-офф кваліфікуються по дві збірні з кожної з чотирьох груп.

На Юнацьких Олімпійських Іграх також виступить жіноча збірна U-18 з баскетболу 3х3.