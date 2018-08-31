Визначився склад збірної України на Суперфінал Євроліги-2018 з пляжного футболу



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Фото: ФФУ

Збірна України зіграє в групі 2, де нашими суперниками будуть команди Росії, Білорусі та Італії

Головний тренер збірної України з пляжного футболу Євген Варениця визначився зі складом команди, яка наступного тижня вирушить на Суперфінал Євроліги-2018 до Італії.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Наставник збірної запросив для підготовки 12 гравців.

Голкіпери: Віталій Сидоренко («Артур Мьюзік»), Андрій Неруш («Євроформат»).

Польові гравці: Дмитро Медвідь (ХІТ, залишив клуб), Роман Пачев (СІТІ), Максим Войток («Гріффін»), Іван Глуцький («Артур Мьюзік»), Дмитро Войтенко («Євроформат»), Андрій Пашко («Альтернатива»), Максим Хижняк («Євроформат»), Олег Зборовський («Вибір»/«Артур Мьюзік»), Юрій Щериця («Вибір»), Костянтин Макєєв («Артур Мьюзік»)

Зазначимо, що в складі збірної України два новачки — гравці чемпіонського складу «Євроформату» цього сезону Андрій Неруш і Максим Хижняк.

У межах підготовки до Суперфіналу Євроліги збірна України 1 вересня проведе на «Гідропарк-арені» матч пам'яті Євгена Рябчука з командою «Друзі Жені».

Початок зустрічі о 16.00.

Нагадаємо, що Суперфінал Євроліги-2018 пройде на італійському острові Сардинія із 6-го по 9 вересня.

Збірна України зіграє в групі 2, де нашими суперниками будуть команди Росії, Білорусі та Італії.

Розклад матчів синьо-жовтих наступний (час — київський):

06.09.2018. Україна — Росія (16.15)

07.09.2018. Україна — Білорусь (16.15)

08.09.2018. Італія — Україна (18.45)

У групі 1 паралельно зіграють Португалія, Іспанія, Швейцарія та Азербайджан, а переможці квартетів вийдуть до фіналу, який відбудеться 9 вересня.