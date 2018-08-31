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    Визначився склад збірної України на Суперфінал Євроліги-2018 з пляжного футболу

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    Фото: ФФУ - Визначився склад збірної України на Суперфінал Євроліги-2018 з пляжного футболу
    Фото: ФФУ

    Збірна України зіграє в групі 2, де нашими суперниками будуть команди Росії, Білорусі та Італії

    Головний тренер збірної України з пляжного футболу Євген Варениця визначився зі складом команди, яка наступного тижня вирушить на Суперфінал Євроліги-2018 до Італії.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Наставник збірної запросив для підготовки 12 гравців.

    Голкіпери: Віталій Сидоренко («Артур Мьюзік»), Андрій Неруш («Євроформат»). 

    Польові гравціДмитро Медвідь (ХІТ, залишив клуб), Роман Пачев (СІТІ), Максим Войток («Гріффін»), Іван Глуцький («Артур Мьюзік»), Дмитро Войтенко («Євроформат»), Андрій Пашко («Альтернатива»), Максим Хижняк («Євроформат»), Олег Зборовський («Вибір»/«Артур Мьюзік»), Юрій Щериця («Вибір»), Костянтин Макєєв («Артур Мьюзік»)

    Зазначимо, що в складі збірної України два новачки — гравці чемпіонського складу «Євроформату» цього сезону Андрій Неруш і Максим Хижняк.

    У межах підготовки до Суперфіналу Євроліги збірна України 1 вересня проведе на «Гідропарк-арені» матч пам'яті Євгена Рябчука з командою «Друзі Жені».

    Початок зустрічі о 16.00.

    Нагадаємо, що Суперфінал Євроліги-2018 пройде на італійському острові Сардинія із 6-го по 9 вересня.

    Збірна України зіграє в групі 2, де нашими суперниками будуть команди Росії, Білорусі та Італії.

    Розклад матчів синьо-жовтих наступний (час — київський):

    06.09.2018. Україна — Росія (16.15)

    07.09.2018. Україна — Білорусь (16.15)

    08.09.2018. Італія — Україна (18.45)

    У групі 1 паралельно зіграють Португалія, Іспанія, Швейцарія та Азербайджан, а переможці квартетів вийдуть до фіналу, який відбудеться 9 вересня.

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