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    Визначився склад збірної України з футзалу на домашні матчі проти команди Португалії

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    Косенко назвав імена 14-х гравців, які протистоятимуть чинним чемпіонам Європи - Визначився склад збірної України з футзалу на домашні матчі проти команди Португалії
    Косенко назвав імена 14-х гравців, які протистоятимуть чинним чемпіонам Європи
    Фото: ФФУ

    Українці 4 та 5 грудня проведуть із португальцями два поєдинки в Запоріжжі

    Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко назвав імена 14-х гравців, які протистоятимуть чинним чемпіонам Європи.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Українці 4 та 5 грудня проведуть із португальцями два поєдинки в Запоріжжі в палаці спорту «Юність».

    Обидві зустрічі розпочнуться о 17.30.

    Склад збірної України

    Воротарі: Кирило Ципун («Продексім»), Дмитро Литвиненко («ЕРА-ПАК», Чехія), Євген Іваняк («ХІТ»).

    Польові гравці: Микола Грицина («Сталіца», Білорусь), Микола Білоцерківець, Петро Шотурма, Ігор Корсун (усі — «Продексім»), Олександр Педяш («ХІТ»), Микола Микитюк, Артем Фаренюк (обидва — «Ураган»), Віталій Радевич («Енергія»), Дмитро Сорокін («Економац», Сербія), Олег Єрьомін («Титан»), Сергій Малишко («БЧ», Білорусь).

    Збірна України футзал
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