Визначився склад збірної України з футзалу на домашні матчі проти команди Португалії
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Українці 4 та 5 грудня проведуть із португальцями два поєдинки в Запоріжжі
Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко назвав імена 14-х гравців, які протистоятимуть чинним чемпіонам Європи.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Українці 4 та 5 грудня проведуть із португальцями два поєдинки в Запоріжжі в палаці спорту «Юність».
Обидві зустрічі розпочнуться о 17.30.
Склад збірної України
Воротарі: Кирило Ципун («Продексім»), Дмитро Литвиненко («ЕРА-ПАК», Чехія), Євген Іваняк («ХІТ»).
Польові гравці: Микола Грицина («Сталіца», Білорусь), Микола Білоцерківець, Петро Шотурма, Ігор Корсун (усі — «Продексім»), Олександр Педяш («ХІТ»), Микола Микитюк, Артем Фаренюк (обидва — «Ураган»), Віталій Радевич («Енергія»), Дмитро Сорокін («Економац», Сербія), Олег Єрьомін («Титан»), Сергій Малишко («БЧ», Білорусь).