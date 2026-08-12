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Власник «Ноттінгем Форест» подав до суду на клуб АПЛ

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Власник «Ноттінгем Форест» подав до суду на клуб АПЛ
Власника «Ноттінгема» Євангелоса Марінакіса звинуватили у шантажі одного з футболістів своєї команди
фото: ФК «Олімпіакос»

Євангелос Марінакіс назвав звинувачення проти себе наклепом і звернувся до суду

Власник «Ноттінгем Форест» Євангелос Марінакіс розпочав судовий процес проти «Кристал Пелес», подавши позов про наклеп до Вищого суду Лондона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Банер, який спровокував скандал

На трибунах «Селхерст Парк» фанати «Пелес» розгорнули плакат із зображенням Марінакіса, який нібито тримає пістолет біля голови футболіста «Форест» Моргана Ґіббс-Вайта. Поруч був розміщений саркастичний напис: «Містер Марінакіс не причетний до шантажу, договірних матчів, торгівлі наркотиками чи корупції».

Марінакіс, який категорично заперечує будь-яку причетність до подібної діяльності, вважає банер наклепом та таким, що завдає шкоди його репутації. Саме тому він вирішив звернутися до суду не лише проти авторів публікації, а й із позовом, у якому фігурує футбольний клуб.

Важка історія між «Ноттінгемом» та «Кристал Пелес»

Юридична суперечка виникла на тлі загострення відносин між «Ноттінгем Форест» та «Кристал Пелес». Минулого сезону лондонський клуб через порушення правил УЄФА щодо володіння кількома командами був понижений із Ліги Європи до Ліги конференцій. Його місце в другому за престижністю єврокубковому турнірі дісталося саме «Форест». Додаткової гостроти протистоянню додав перехід головного тренера. Олівер Ґласнер, який привів «Кристал Пелес» до трьох трофеїв, після завершення сезону залишив лондонський клуб та очолив «Ноттінгем Форест», підписавши трирічний контракт.

Окрему увагу в справі привертає юридична сторона конфлікту. Позов було подано напередодні завершення однорічного терміну позовної давності. Одним із ключових питань стане те, чи може футбольний клуб нести юридичну відповідальність за образливі або наклепницькі заяви й символіку, яку демонструють його вболівальники на стадіоні.

Наразі «Кристал Пелес» ніяк не коментує судовий процес. При цьому протистояння команд отримає продовження вже на футбольному полі: черговий матч «Форест» та «Пелес» у Прем'єр-лізі запланований на 10 жовтня.

Нагадаємо, що гравець Чемпіонату світу з футболу постане в суді

Теги: історія фанати Ноттінгем ФК Олімпіакос Олівер Ґласнер Daily Mail пістолет

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