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Титулована українська гімнастка стала тренеркою сирійської спортсменки

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Титулована українська гімнастка стала тренеркою сирійської спортсменки
Влада Нікольченко та її вихованка Талія Ельхая

Влада Нікольченко почала допомагати розвиватися сирійській художній гімнастиці

Колишня українська гімнастка Влада Нікольченко присутня на чемпіонаті світу з художньої гімнастики як тренерка сирійської спортсменки Талії Ельхаят. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

За свою гімнастичну карʼєру українка ставала бронзовою призеркою Чемпіонату світу 2019 та Чемпіонату Європи 2019 у вправах з булавами, а також дворазовою призеркою Європейських ігор 2019.

Нагадаємо, російська гімнастка Лала Крамаренко поки що не планує брати участь у змаганнях

«Я зараз беру участь у концертах, і для мене це теж така віддушина, напевно. Я творча людина, і для мене концерти – це теж щось нове. Це не спорт, це більше про мистецтво. Тому мені дуже подобається це. І я сподіваюся, що матиму своє шоу теж», – сказала Крамаренко.

«Поки що не планую», – відповіла гімнастка на запитання, чи має намір вона виступати на внутрішньоросійських змаганнях.

Нагадаємо, УЄФА може підготувати судовий позов проти ФІФА через дії очільника організації Джанні Інфантіно.

Як повідомлялося, ФІФА відмовилася від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав можливість залучення приватних інвесторів до фінансування та комерціалізації активів організації, зокрема Чемпіонату світу. УЄФА схвалила відмову від плану, але висунув додаткові умови перегляду роботи ФІФА. Основною з них стала відставка Інфантіно, або ж в організації ініціюють голосування про вотум недовіри.

До слова, усі 55 членів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення бойкотувати турніри Міжнародної федерації футболу (ФІФА) після наміру її голови Джанні Інфантіно продати частку прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам.

Теги: Влада Нікольченко художня гімнастика спорт

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