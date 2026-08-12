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Неймовірна історія з ММА: британка перемогла в поєдинку з двома зламаними руками

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Неймовірна історія з ММА: британка перемогла в поєдинку з двома зламаними руками
Дакота Дітчева зберегла непереможний професійний рекорд ціною власного здоров'я
фото: PFL

Дакота Дітчева вирішила приховати свою травму від тренерів

28-річна британська бійчиня Дакота Дітчева продемонструвала неймовірну витримку на турнірі PFL New York, адже у переможному поєдинку проти німкені Деніз Кільгольц вона отримала переломи обох рук. Про це повідомляє «Главком».

Перемога на межі людських можливостей

Для Дітчевої цей бій став першим після понад річної паузи, пов'язаної з травмами. У липні 2025 року британка зламала ліву руку, а через п'ять місяців отримала перелом правої. Попри проблеми зі здоров'ям, вона вирішила повернутися до виступів. За словами бійчині вже на початку другого раунду вона зрозуміла, що травмувала обидві руки. Однак вона вирішила не повідомляти про це ані тренерам, ані медикам, щоб не зупиняти поєдинок. «Я нікому не казала до того моменту, поки не вийшла з октагону», – розповіла Дітчева після бою.

Попри сильний біль і фактичну неможливість повноцінно використовувати руки в атаці, британка змогла довести поєдинок до перемоги. Таким чином, вона зберегла свій бездоганний професійний рекорд у 16 перемог за 16 боїв.

Реабілітація Дітчевої

Після поєдинку Дітчевій довелося носити медичні шини. Тепер вона очікує рішення хірурга щодо подальшого лікування та можливої операції. «Чесно кажучи, весь останній тиждень я беззупинно плакала. Мені казали, що без операції є ризик повторного перелому. Я ризикнула, сподіваючись, що кістка витримає, але цього не сталося – тепер я плачу за це ціну. Але я повернуся. Це мене не зламає, моя кар'єра на цьому не завершилася!» – заявила британка.

Дітчева є переможницею турніру PFL 2024 року у найлегшій вазі та однією з головних молодих зірок організації. Після чергових переломів її подальший календар виступів залежатиме від результатів медичного обстеження та рішення лікарів.

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Теги: ММА спорт травма

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