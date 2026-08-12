Болівійська поліція виявила 86 кг наркотиків у автобусі футбольного клубу «Сан-Паулу»

Інцидент стався, коли гравці «Сан-Паулу» прямувала на матч 1/8 фіналу Південноамериканського кубка

Автобус бразильського футбольного клубу «Сан-Паулу» з 86 кг наркотичного засобу тетрагідроканнабінолу (канабіс) було затримано поліцією у Болівії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UOL.

За інформацією джерела, інцидент стався, коли команда прямувала на матч 1/8 фіналу Південноамериканського кубка з болівійським «Боліваром» (1:1). В автобусі було виявлено чотири пакети з наркотиками.

У ході операції було затримано трьох водіїв, відповідальних за перевезення. Бразильському клубу було надано інший автобус. Наразі проводиться розслідування.

Варто зазначити, що УЄФА збирається розслідувати діяльність Інфантіно через скандал із коханкою.

Нагадаємо, УЄФА може підготувати судовий позов проти ФІФА через дії очільника організації Джанні Інфантіно.

Як повідомлялося, ФІФА відмовилася від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав можливість залучення приватних інвесторів до фінансування та комерціалізації активів організації, зокрема Чемпіонату світу. УЄФА схвалила відмову від плану, але висунув додаткові умови перегляду роботи ФІФА. Основною з них стала відставка Інфантіно, або ж в організації ініціюють голосування про вотум недовіри.

До слова, усі 55 членів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення бойкотувати турніри Міжнародної федерації футболу (ФІФА) після наміру її голови Джанні Інфантіно продати частку прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам.