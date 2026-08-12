Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарний футболіст розповів, чому Гвардіола відмовився очолити збірну Італії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Легендарний футболіст розповів, чому Гвардіола відмовився очолити збірну Італії
Пеп Гвардіола планував змінити клубну кар'єру на кар'єру збірних
фото: відкриті джерела

Пеп Гвардіола проявляв значний інтерес до італійської збірної, але все ж відхилив пропозицію

Колишній головний тренер «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола був дуже близький до призначення на посаду керманича збірної Італії, однак зрештою відмовився від пропозиції через фізичне та емоційне виснаження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Corriere della Sera.

Вигорання Гвардіоли

Про причини відмови розповів колишній технічний директор Федерації футболу Італії та легендарний футболіст Паоло Мальдіні. За словами Мальдіні, італійська федерація бачила в Гвардіолі ідеального кандидата для перезапуску національної команди після чергового невдалого відбору на чемпіонат світу. Заради переговорів Мальдіні особисто прилетів до Барселони, де провів із іспанським фахівцем цілий день, обговорюючи майбутній проєкт.

Гвардіола, як стверджує Мальдіні, був серйозно зацікавлений у роботі. Настільки, що почав самостійно формувати майбутню команду. «Він був дуже зацікавлений і підійшов надзвичайно близько до згоди. Він навіть почав записувати варіанти складу на аркушах паперу. Ми детально вивчили всі збірні, починаючи від команди U-17», – розповів Мальдіні.

Італійці до того ж пропонували Гвардіолі не просто посаду головного тренера, а значно ширші повноваження. Він мав отримати контроль над усією системою національних збірних – від юнацьких команд до головної. Попри це, після тривалих переговорів іспанець вирішив відмовитися. Однією з головних причин стало бажання відпочити після десятирічної роботи в «Манчестер Сіті». Крім того, Гвардіола переніс операцію на спині та хотів виконати обіцянку родині повернутися до Барселони.

«Річ у виснаженні. Пеп пройшов крізь 10 виснажливих років у Прем'єр-лізі, пережив операцію на спині й прагнув відпочинку. До того ж він пообіцяв родині повернутися жити до Барселони», – пояснив Мальдіні.

Чому призначення Гвардіоли могло бути успішним?

Гвардіола добре знає італійський футбол: у якості гравця він виступав за «Брешію» та «Рому», а також володіє італійською мовою. Проте навіть це не переконало його повернутися до роботи на тренерській посаді одразу після завершення етапу в Манчестері.

Зрештою після невдалих переговорів із Гвардіолою та зірваного варіанту з Андреа Пірло ситуація у Федерації футболу Італії змінилася. Мальдіні залишив посаду технічного директора, а новим головним тренером «Скуадри Адзурри» замість Дженнаро Гаттузо знову став Роберто Манчіні.

Нагадаємо, що раніше Гвардіола ухвалив остаточне рішення щодо роботи в збірній Італії

Теги: чемпіонат світу тренер Паоло Мальдіні Андреа Пірло Роберто Манчіні Пеп Гвардіола НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анхель Торрес загубився в столиці України
«Динамо» відпустило футболіста-примару в чемпіонат Бразилії
9 серпня, 15:58
«Біло-сині» оформили домашню перемогу
«Динамо» мінімально переграло «Карабах» у кваліфікації Ліги конференцій Реклама
6 серпня, 22:05
Михайло Мудрик (третій праворуч) повернувся до обойми «синіх»
Алонсо прокоментував повернення Мудрика на поле
5 серпня, 19:16
Лужний є головою Комітету професіонального футболу УАФ
Легендарний ексгравець «Динамо» очолить збірну України з футболу U-19
3 серпня, 19:41
Подоляни оформили звитягу з великим рахунком
«Епіцентр» у дебюті Прем'єр-ліги в Кам'янці-Подільському розгромив «Оболонь»
2 серпня, 17:35
Денні Велбек підписав з «Челсі» дворічний контракт
«Челсі» несподівано підписав досвідченого форварда
1 серпня, 20:23
Янн Біссек продовжить виступи на «Джузеппе Меацца»
Чемпіон Італії продовжив контракт із провідним футболістом
29 липня, 17:26
Філ Фоден визначився з кар'єрним майбутнім
Лідер «Манчестер Сіті» підписав новий контракт
22 липня, 16:29
Олексій Михайличенко більшість кар’єри гравця і тренера присвятив «Динамо»
Легендарний гравець «Динамо» знайшов нову роботу і здивував своїм вибором
21 липня, 15:00

Новини

Що Сабо говорив про Україну агенту ЦРУ у 1967 році: несподівані деталі
Що Сабо говорив про Україну агенту ЦРУ у 1967 році: несподівані деталі
Ходар став першим тенісистом 2006 року народження, який вийшов у півфінал Мастерса
Ходар став першим тенісистом 2006 року народження, який вийшов у півфінал Мастерса
Титулована українська гімнастка стала тренеркою сирійської спортсменки
Титулована українська гімнастка стала тренеркою сирійської спортсменки
Власник «Ноттінгем Форест» подав до суду на клуб АПЛ
Власник «Ноттінгем Форест» подав до суду на клуб АПЛ
Троє гравців «Динамо» пропустять гру з «Карабахом» – ЗМІ
Троє гравців «Динамо» пропустять гру з «Карабахом» – ЗМІ
Легендарний футболіст розповів, чому Гвардіола відмовився очолити збірну Італії
Легендарний футболіст розповів, чому Гвардіола відмовився очолити збірну Італії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
190K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2026
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
70K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
58K
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Сьогодні, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua