Легендарний футболіст розповів, чому Гвардіола відмовився очолити збірну Італії

Пеп Гвардіола проявляв значний інтерес до італійської збірної, але все ж відхилив пропозицію

Колишній головний тренер «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола був дуже близький до призначення на посаду керманича збірної Італії, однак зрештою відмовився від пропозиції через фізичне та емоційне виснаження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Corriere della Sera.

Вигорання Гвардіоли

Про причини відмови розповів колишній технічний директор Федерації футболу Італії та легендарний футболіст Паоло Мальдіні. За словами Мальдіні, італійська федерація бачила в Гвардіолі ідеального кандидата для перезапуску національної команди після чергового невдалого відбору на чемпіонат світу. Заради переговорів Мальдіні особисто прилетів до Барселони, де провів із іспанським фахівцем цілий день, обговорюючи майбутній проєкт.

Гвардіола, як стверджує Мальдіні, був серйозно зацікавлений у роботі. Настільки, що почав самостійно формувати майбутню команду. «Він був дуже зацікавлений і підійшов надзвичайно близько до згоди. Він навіть почав записувати варіанти складу на аркушах паперу. Ми детально вивчили всі збірні, починаючи від команди U-17», – розповів Мальдіні.

Італійці до того ж пропонували Гвардіолі не просто посаду головного тренера, а значно ширші повноваження. Він мав отримати контроль над усією системою національних збірних – від юнацьких команд до головної. Попри це, після тривалих переговорів іспанець вирішив відмовитися. Однією з головних причин стало бажання відпочити після десятирічної роботи в «Манчестер Сіті». Крім того, Гвардіола переніс операцію на спині та хотів виконати обіцянку родині повернутися до Барселони.

«Річ у виснаженні. Пеп пройшов крізь 10 виснажливих років у Прем'єр-лізі, пережив операцію на спині й прагнув відпочинку. До того ж він пообіцяв родині повернутися жити до Барселони», – пояснив Мальдіні.

Чому призначення Гвардіоли могло бути успішним?

Гвардіола добре знає італійський футбол: у якості гравця він виступав за «Брешію» та «Рому», а також володіє італійською мовою. Проте навіть це не переконало його повернутися до роботи на тренерській посаді одразу після завершення етапу в Манчестері.

Зрештою після невдалих переговорів із Гвардіолою та зірваного варіанту з Андреа Пірло ситуація у Федерації футболу Італії змінилася. Мальдіні залишив посаду технічного директора, а новим головним тренером «Скуадри Адзурри» замість Дженнаро Гаттузо знову став Роберто Манчіні.

Нагадаємо, що раніше Гвардіола ухвалив остаточне рішення щодо роботи в збірній Італії.