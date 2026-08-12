Троє гравців «Динамо» пропустять гру з «Карабахом» – ЗМІ

Київське «Динамо» втратило трьох футболістів перед візитом до Баку

У «Динамо» виникли кадрові проблеми перед грою з «Карабахом»

Троє гравців «Динамо» не зможуть взяти участь у грі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти «Карабаха». Про це інформує «Главком» з посиланням на «ТаТоТаке».

Руслан Нещерет продовжує лікувати часткове ушкодження зв'язки коліна (відновлення займе до двох тижнів). Олександра Піхальонка турбує привідний м'яз – травма, з якою гравець стикався ще у «Дніпрі-1» (має повернутися в загальну группу до кінця місяця). Назару Волошину діагностували ушкодження задньої поверхні стегна після матчу проти Вереса (лікування та реабілітація потребують двох-трьох тижнів)

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало азербайджанський «Карабах» (1:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Активніше розпочали «скакуни». Підопічні Гурбана Гурбанова створили низку моментів біля воріт Суркіса-молодшого. Кащук влучив у голкіпера «біло-синіх» із гострого кута та не поцілив у дальній після розрізного пасу, а ось Муаддіб схибив із дистанції.

«Динамо» натомість відповіло відразу голом. Забитий м'яч став наслідком збігу обставин.

Михавко перехопив м'яч, а Бражко з відскоку закинув уперед на лінію штрафного. Там Барконьї намагався головою відкинути воротарю, але з-за спини вискочив Пономаренко та проштовхнув м'яч за лінію.

Голів більше глядачі не побачили, а доля протистояння вирішиться за тиждень у Баку.