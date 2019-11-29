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    Власники «Манчестер Сіті» придбали восьмий футбольний клуб

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    City Football Group&nbsp; - Власники «Манчестер Сіті» придбали восьмий футбольний клуб
    City Football Group 
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    До холдингу City Football Group ввійшов футбольний клуб з Індії

    Холдингова компанія City Football Group повідомила про узгодження покупки 65% акцій індійського футбольного клубу «Мумбаї Сіті».

    «Мумбаї Сіті» стане вже восьмим футбольним клубом холдингу. Раніше до нього вже ввійшли «Манчестер Сіті» (Англія), «Нью-Йорк Сіті» (США), «Мельбурн Сіті» (Австралія), «Йокогама Ф. Маринос» (Японія), «Торке» (Уругвай), «Жирона» (Іспанія) та «Сичуань Цзюню» (Китай).

    «Мумбаї Сіті» виступає в індійській футбольній Суперлізі. Поточного сезону команда йде сьомою в турнірній таблиці. Після п’яти матчів у команди одна перемога та дві нічиїх.

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    City Football Group належить компанії Abu Dhabi United Group, яка в свою чергу є власністю правлячої в еміраті королівської родини.

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