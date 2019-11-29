Власники «Манчестер Сіті» придбали восьмий футбольний клуб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

City Football Group Фейсбук

До холдингу City Football Group ввійшов футбольний клуб з Індії

Холдингова компанія City Football Group повідомила про узгодження покупки 65% акцій індійського футбольного клубу «Мумбаї Сіті».

«Мумбаї Сіті» стане вже восьмим футбольним клубом холдингу. Раніше до нього вже ввійшли «Манчестер Сіті» (Англія), «Нью-Йорк Сіті» (США), «Мельбурн Сіті» (Австралія), «Йокогама Ф. Маринос» (Японія), «Торке» (Уругвай), «Жирона» (Іспанія) та «Сичуань Цзюню» (Китай).

«Мумбаї Сіті» виступає в індійській футбольній Суперлізі. Поточного сезону команда йде сьомою в турнірній таблиці. Після п’яти матчів у команди одна перемога та дві нічиїх.

City Football Group належить компанії Abu Dhabi United Group, яка в свою чергу є власністю правлячої в еміраті королівської родини.