Волейбол. «Локомотив» переміг на виїзді «Новатор», «Барком» здолав «Вінницю»
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Відбулися перші матчі 11-го туру чемпіонату України з волейболу серед чоловіків
У п'ятницю, 23 лютого, пройшли перші матчі 11-го туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги. Лідер турніру харківський «Локомотив» грав у Хмельницькому проти місцевого «Новатора».
Всі три партії пройшли в дуже впертій боротьбі, але незмінно в їх кінцівках вдалими були гості. У підсумку 3:0 на користь харків'ян. Також в трьох сетах і теж на виїзді недавній володар Кубка України львівський «Барком-Кажан» завдав поразки ВК «Вінниця».
В інших матчах туру чернігівський «Буревісник-ШВСМ» вдома програв вінницькій команді «Серце Поділля», а харківська «Юракадемія» тільки в п'ятому сеті зломила опір «Дніпра» на його майданчику.
Чемпіонат України.Суперліга
11-ий тур
«Новатор» - «Локомотив» - 0:3
«Дніпро» - «Юракадемія» - 2:3
«Буревісник-ШВСМ» - «Серце Поділля» - 1:3
«МХП-Вінниця» - «Барком-Кажан» - 0:3
Джерело: sport.ua