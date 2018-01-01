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    Волейбол. «Локомотив» переміг на виїзді «Новатор», «Барком» здолав «Вінницю»

    Відбулися перші матчі 11-го туру чемпіонату України з волейболу серед чоловіків
    У п'ятницю, 23 лютого, пройшли перші матчі 11-го туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги. Лідер турніру харківський «Локомотив» грав у Хмельницькому проти місцевого «Новатора». Всі три партії пройшли в дуже впертій боротьбі, але незмінно в їх кінцівках вдалими були гості. У підсумку 3:0 на
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    ВК Локомотив. Фото: mediaport.ua
    ВК Локомотив. Фото: mediaport.ua

    Відбулися перші матчі 11-го туру чемпіонату України з волейболу серед чоловіків

    У п'ятницю, 23 лютого, пройшли перші матчі 11-го туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги. Лідер турніру харківський «Локомотив» грав у Хмельницькому проти місцевого «Новатора».

    Всі три партії пройшли в дуже впертій боротьбі, але незмінно в їх кінцівках вдалими були гості. У підсумку 3:0 на користь харків'ян. Також в трьох сетах і теж на виїзді недавній володар Кубка України львівський «Барком-Кажан» завдав поразки ВК «Вінниця».

    В інших матчах туру чернігівський «Буревісник-ШВСМ» вдома програв вінницькій команді «Серце Поділля», а харківська «Юракадемія» тільки в п'ятому сеті зломила опір «Дніпра» на його майданчику.

    Чемпіонат України.Суперліга

    11-ий тур

    «Новатор» - «Локомотив» - 0:3

    «Дніпро» - «Юракадемія» - 2:3

    «Буревісник-ШВСМ» - «Серце Поділля» - 1:3

    «МХП-Вінниця» - «Барком-Кажан» - 0:3

    Джерело: sport.ua

    чемпіонат України Волейбол
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