Волейбол. «Локомотив» здобув восьму перемогу в чемпіонаті України

«Локомотив» лідирує в гонці лідерів чемпіонату з 8 звитягами та 1 програшем

Харківське «дербі» чемпіонату України з чоловічого волейболу між «Юракадемією» та «Локомотивом» відбулося в спорткомплексі Юридичної академії за присутності більше 700 уболівальників, повыдомляэ Федерація волейболу України. З початку матчу господарі нав'язали боротьбу на рівних записному фавориту зустрічі.



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«Локомотив» лідирує в гонці лідерів чемпіонату з 8 звитягами та 1 програшем

Харківське «дербі» чемпіонату України з чоловічого волейболу між «Юракадемією» та «Локомотивом» відбулося в спорткомплексі Юридичної академії за присутності більше 700 уболівальників, повыдомляэ Федерація волейболу України.

З початку матчу господарі нав'язали боротьбу на рівних записному фавориту зустрічі. Щоправда, коли до справи взялися лідери «залізничників», ініціатива знову перейшла до них, і вони не тільки вирвали кінцівку стартового сету – 22:25, але й відчутно домінували протягом усього другого – 14:25.

Натомість, коли знову дозволили собі трохи збавити оберти, відповідь підопічних Володимира Романцова виявилася більш жорсткою.

Шаповал і компанія вже самі втекли у солідний відрив, нівелювати який не дозволяли майже до кінця партії. Тоді, поступаючись – 19:24, волейболісти «Локомотива» спромоглися чотири розіграші завершити на власну користь. Проте не більше.

«Юракадемія» таки виграла сет 25:23. Проте діючий чемпіон довів кінцівку поєдинку на свою користь – 21:25.

Зазначимо, що в інших протистояннях «МХП-Вінниця» поступилася вдома «Серце Полісся" 2:3, в у зустрічі аутсайдерів «Дніпро» обіграв «Буревісник-ШВСМ» 3:2.

Додамо також, «Локомотив» лідирує в гонці лідерів чемпіонату з 8 звитягами та 1 програшем. «Юракадемія» займає 6-ту позицію – 4:5.

Джерело: УНН