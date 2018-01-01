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    Чоловіча волейбольна збірна України U-18 кваліфікувалася у фінальну частину чемпіонату Європи

    Підопічні Сергія Скрипки пробилися до континентальної еліти завдяки кращим показникам серед команд, які посіли в своїх групах другі місця
    У неділю, 7 січня, в останньому матчі турніру в Черкасах збірна України U-18 зазнала поразки від Туреччини – 0:3, однак у підсумку все одно залишилася, що називається, зі щитом. У принципі, на 90 відсотків підопічні Сергія Скрипки виконали це завдання ще після попередніх перемог над грузинами та угорцями. Адже вони гарантували їм мінімум
    • Сьогодні, 08:04
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    Фото: прес-служба Федерації волейболу України
    Фото: прес-служба Федерації волейболу України

    Підопічні Сергія Скрипки пробилися до континентальної еліти завдяки кращим показникам серед команд, які посіли в своїх групах другі місця

    У неділю, 7 січня, в останньому матчі турніру в Черкасах збірна України U-18 зазнала поразки від Туреччини – 0:3, однак у підсумку все одно залишилася, що називається, зі щитом.

    У принципі, на 90 відсотків підопічні Сергія Скрипки виконали це завдання ще після попередніх перемог над грузинами та угорцями. Адже вони гарантували їм мінімум друге місце в своїй групі із хорошими додатковими показниками.

    Правилами же кваліфікації передбачалося, що, крім переможців у семи квартетах, путівки до фінального раунду чемпіонату Європи отримували ще й три команди з ліпшими коефіцієнтами серед тих, хто фінішував слідом за лідерами.

    А, наприклад, основні конкуренти України - збірні Португалії, Фінляндії, Польщі та Румунії після двох турів поставили себе у майже безвихідне становище.

    Врятувати когось із них могло лише велике диво у заключних поєдинках, але його не сталося.

    Таким чином, крім Греції, Туреччини, Італії, Білорусі, Болгарії, Франції, Росії, Німеччини та Бельгії, справжнє свято завітало ще й до України.

    Щоправда, для усвідомлення цього нашим хлопцям довелося пережити майже безсонну ніч, однак сьогоднішні результати заключних матчів в інших групах швидко компенсували це безсоння – вони таки гратимуть у фінальному раунді ЧЄ-2018!

    Волейбол Збірна України
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