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    Волейбольний «Хімік» вийшов в 1/8 фіналу Кубку ЄКВ

    Українська команда залишила за бортом турніру швейцарський колектив
    «Хімік» переміг швейцарський «Zesar VFM» у другому матчі 1/16 фіналу Кубку ЄКВ з волейболу з рахунком 3:1 і вийшов у наступний раунд єврокубка. Найкращим снайпером команди стала Анастасія Крайдуба, яка набрала 15 очок (9 – атака, по три блок і подача), інформує офіційний сайт южненського клубу. «Хімік»
    • Сьогодні, 11:11
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    ВК &laquo;Хімік&raquo;
    ВК «Хімік»

    Українська команда залишила за бортом турніру швейцарський колектив

    «Хімік» переміг швейцарський «Zesar VFM» у другому матчі 1/16 фіналу Кубку ЄКВ з волейболу з рахунком 3:1 і вийшов у наступний раунд єврокубка.

    Найкращим снайпером команди стала Анастасія Крайдуба, яка набрала 15 очок (9 – атака, по три блок і подача), інформує офіційний сайт южненського клубу.

    «Хімік» виграв удома з рахунком 3:0, тому українкам достатньо було взяти два сети у Швейцарії, але вони перевиконали план, здобувши другу звитягу.

    В 1/8 фіналу Кубку ЄКВ «Хімік» зіграє з 12-кратним чемпіоном Німеччини «Палмбергом» зі Шверіна, з яким вже змагався у цьому ж єврокубку два роки тому.

    Перший матч, як повідомив офіційний сайт німецької команди, відбудеться 25 січня у Шверіні.

    Кубок ЄКВ з волейболу сезону-2017/18

    1/16 фіналу

    «Zesar VFM» (Швейцарія) – «Хімік» (Україна) – 1:3 (12:25, 19:25, 25:22, 20:25)

    Перший матч – 0:3

    Волейбол
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