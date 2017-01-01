Волейбольний матч у Росії курйозно перервав поїзд
- Вчора, 21:16
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Розсилка
Команда гостей змушена була терміново їхати на вокзал, аби встигнути на поїзд
Курйозом завершився тур першості Росії з волейболу серед жіночих команд, що проходив у Брянську.
Останній матч турніру, у якому зустрічалися команди Брянська та Гатчини, був завершений на пероні залізничного вокзалу.
За рахунку 2:2 суперникам належало зіграти п'яту партію для виявлення переможця.
Однак на майданчик дівчата з Ленінградської області не вийшли.
Як пояснило керівництво гостей, вони запізнювалися на поїзд, а наступний був би тільки через добу.
Брянський клуб отримав технічну перемогу, а глядачі на побачили найцікавіший момент у поєдинку.
«Приголомшені були і букмекери, яким довелося повертати ставки», - йдеться у повідомленні ресурсу «Брянские новости», який і повідомив про безглуздий випадок.
«Залишилося без відповіді і питання: як планується розклад турніру, і навіщо такий спорт потрібен?» - риторично насамкінець запитало видання.