Волейбольний матч у Росії курйозно перервав поїзд

Команда гостей змушена була терміново їхати на вокзал, аби встигнути на поїзд

Курйозом завершився тур першості Росії з волейболу серед жіночих команд, що проходив у Брянську. Останній матч турніру, у якому зустрічалися команди Брянська та Гатчини, був завершений на пероні залізничного вокзалу. За рахунку 2:2 суперникам належало зіграти п'яту партію для виявлення переможця. Однак на майданчик дівчата з Ленінградської



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Команда гостей змушена була терміново їхати на вокзал, аби встигнути на поїзд

Курйозом завершився тур першості Росії з волейболу серед жіночих команд, що проходив у Брянську.

Останній матч турніру, у якому зустрічалися команди Брянська та Гатчини, був завершений на пероні залізничного вокзалу.

За рахунку 2:2 суперникам належало зіграти п'яту партію для виявлення переможця.

Однак на майданчик дівчата з Ленінградської області не вийшли.

Як пояснило керівництво гостей, вони запізнювалися на поїзд, а наступний був би тільки через добу.

Брянський клуб отримав технічну перемогу, а глядачі на побачили найцікавіший момент у поєдинку.

«Приголомшені були і букмекери, яким довелося повертати ставки», - йдеться у повідомленні ресурсу «Брянские новости», який і повідомив про безглуздий випадок.

«Залишилося без відповіді і питання: як планується розклад турніру, і навіщо такий спорт потрібен?» - риторично насамкінець запитало видання.