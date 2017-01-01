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    Волейбольний матч у Росії курйозно перервав поїзд

    Команда гостей змушена була терміново їхати на вокзал, аби встигнути на поїзд
    Курйозом завершився тур першості Росії з волейболу серед жіночих команд, що проходив у Брянську. Останній матч турніру, у якому зустрічалися команди Брянська та Гатчини, був завершений на пероні залізничного вокзалу. За рахунку 2:2 суперникам належало зіграти п'яту партію для виявлення переможця. Однак на майданчик дівчата з Ленінградської
    • Вчора, 21:16
    • Розсилка

    Команда гостей змушена була терміново їхати на вокзал, аби встигнути на поїзд

    Курйозом завершився тур першості Росії з волейболу серед жіночих команд, що проходив у Брянську.

    Останній матч турніру, у якому зустрічалися команди Брянська та Гатчини, був завершений на пероні залізничного вокзалу.

    За рахунку 2:2 суперникам належало зіграти п'яту партію для виявлення переможця.

    Однак на майданчик дівчата з Ленінградської області не вийшли.

    Як пояснило керівництво гостей, вони запізнювалися на поїзд, а наступний був би тільки через добу.

    Брянський клуб отримав технічну перемогу, а глядачі на побачили найцікавіший момент у поєдинку.

    «Приголомшені були і букмекери, яким довелося повертати ставки», - йдеться у повідомленні ресурсу «Брянские новости», який і повідомив про безглуздий випадок.

    «Залишилося без відповіді і питання: як планується розклад турніру, і навіщо такий спорт потрібен?» - риторично насамкінець запитало видання.

    спорт Волейбол
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