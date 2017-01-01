«Волинь» підписала угоди зі ще двома новачками

Склад луцької команди поповнили двоє нових гравців

Дмитро Скоблов, як і перший зимовий новачок «Волині» Владислав Кравченко, у першому колі чемпіонату України виступав за харківський «Геліос». Цього сезону вихованець маріупольського футболу зіграв у 20-ти поєдинках Першої ліги та відзначився двома голами, інформує офіційний сайт «Волині». «Завжди хотів



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Фото ФК «Волинь»

Склад луцької команди поповнили двоє нових гравців

Дмитро Скоблов, як і перший зимовий новачок «Волині» Владислав Кравченко, у першому колі чемпіонату України виступав за харківський «Геліос».

Цього сезону вихованець маріупольського футболу зіграв у 20-ти поєдинках Першої ліги та відзначився двома голами, інформує офіційний сайт «Волині».

«Завжди хотів грати у Прем’єр-лізі, тож тепер прагну досягти такої мети у складі «Волині», - розповів під час презентації сам гравець.

Олександр Сафонов – 26-річний захисник – останній рік відіграв у білоруському «Слуцьку» та посів з командою сьоме місце в елітному дивізіоні чемпіонату Білорусі. Екс-гравець «Черкаського Дніпра» та «Буковини» протягом сезону провів 28 поєдинків і забив три голи.

Новачків для ЗМІ представив спортивний директор Валентин Кошельник.

Окрім Дмитра Скоблова й Олександра Сафонова, склад «Волині» у грудні поповнили Владислав Кравченко, Роман Світличний, Вадим Страшкевич, Олександр Воробей, Олексій Клак, Валерій Болденков, Рудольф Сухомлинов та Олександр Климець.

Усі разом вони уже із середини січня готуватимуться з командою до продовження сезону в чемпіонаті України серед команд Першої ліги.