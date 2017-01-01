«Волинь» посилилася одразу сімома футболістами

Раніше команда поповнилася захисником Владиславом Кравченком і півзахисником Олегом Герасимюком

«Волинь» підписала контракти з сімома новими футболістами за підсумками збору в Моршині. Гравцями луцької команди стали воротар Олександр Воробей (грав в «Русі» і «Тернополі»), захисники Валерій Болденков (грав в юнацьких командах «Динамо») і Роман Світличний (грав за «Інгулець» в першій



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Раніше команда поповнилася захисником Владиславом Кравченком і півзахисником Олегом Герасимюком

«Волинь» підписала контракти з сімома новими футболістами за підсумками збору в Моршині.

Гравцями луцької команди стали воротар Олександр Воробей (грав в «Русі» і «Тернополі»), захисники Валерій Болденков (грав в юнацьких командах «Динамо») і Роман Світличний (грав за «Інгулець» в першій частині сезону), півзахисники Олексій Клак (виступав за «Леґьоново» з третього дивізіону Польщі) , Рудольф Сухомлинов (грав в Грузії за «Зугдіді» і «Самтредіа»), Вадим Страшкевич (грав за «Полтаву» в першій частині сезону), Олександр Климець (вихованець волинського футболу), повідомляє офіційний сайт клубу.

Також «Волинь» планує підписати ще кількох виконавців до кінця року.

Раніше команда поповнилася захисником Владиславом Кравченком і півзахисником Олегом Герасимюком, який залишив «Волинь» у вересні.

Після 22-х турів лучани йдуть на передостанньому 17-му місці з 18 очками. У 23-му турі вони зіграють «Черкаським Дніпром» на виїзді. Базова дата туру - 18 березня.