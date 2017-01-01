«Волинь» призначила нового тренера та залишила Кварцяного президентом

Луцький клуб спростував інформацію, що Віталій Кварцяний більше не є президентом клубу

Футбольний клуб «Волинь» офіційно повідомив про кадрові зміни. Зокрема, на посаду головного тренера клубу призначено Віктора Богатиря, інформує офіційний сайт лучан. Спортивним директором «Волині» відтепер працюватиме Валентин Кошельник. Окрім цього, ФК «Волинь» спростував інформацію, що Віталій Кварцяний



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Луцький клуб спростував інформацію, що Віталій Кварцяний більше не є президентом клубу

Футбольний клуб «Волинь» офіційно повідомив про кадрові зміни.

Зокрема, на посаду головного тренера клубу призначено Віктора Богатиря, інформує офіційний сайт лучан.

Спортивним директором «Волині» відтепер працюватиме Валентин Кошельник.

Окрім цього, ФК «Волинь» спростував інформацію, що Віталій Кварцяний більше не є президентом команди.

«Волинь» спростовує інформацію, що поширюється у ЗМІ: Віталій Кварцяний залишається президентом клубу», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кварцяний більше не є почесним президентом «Волині».

Зауважимо, що 64-річний фахівець займає цю посаду з літа 2013 року.

Після відставки Ярослава Комзюка обов'язки головного тренера в останніх матчах року виконував Альберт Шахов.