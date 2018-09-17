Волочиський «Агробізнес» виграв чемпіонат України з футболу серед ветеранів
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Розсилка
У фіналі «Агробізнес» обіграв криворізький «Ветеран»
13-14 вересня у Бучі на стадіоні «Ювілейний» відбувся фінальний етап чемпіонату України з футболу серед гравців 35+.
Переможцем турніру став «Агробізнес» із Волочиська, який у фінальному матчі у серії післяматчевих пенальті переміг «Ветеран» із Кривого Рогу (основний час – 3:3).
Уперше змагання проводилися у новому форматі – були об’єднані чемпіонати 35+ та 40+. Відтепер, згідно з регламентом, у складі команд дозволяється участь шести гравців із 1983 по 1978 рік народження, решта гравців – 40 років та старше, тобто з 1977 року народження.
Загалом у чемпіонаті взяли участь 11 команд із різних регіонів України, які, пройшовши два кваліфікаційні раунди, визначили квартет найсильніших.
У півфіналі грали «Агробізнес» (Волочиськ), «Десна» (Чернігів), «Ветеран» (Кривий Ріг) і «Ветеран-Лучеськ» (Волинська область).
Чемпіонат України з футболу серед ветеранів 35+
1/2 фіналу
«Агробізнес» – «Десна» – 2:0
Голи: Єзерський, Цихмейструк.
«Ветеран» – «Ветеран-Лучеськ» – 6:2
Голи: Тарасюк (хет-трик), Козенко (дубль), Чудак — Кабанов, Єфремов.
Матч за третє місце
«Десна» – «Ветеран-Лучеськ» – 4:2
Голи: Коваль, Чорний, Савенчук, Рись — Кабанов, Єфремов.
Фінал
«Агробізнес» – «Ветеран» – 3:3, по пен. 5:4
Голи: Іванців, Єзерський, Гвіанідзе — Чудак (дубль), Балан.
Хмельничани впевнено вели гру, перемагаючи 3:1, але криворіжці завдяки двом ударам від Сергія Чудака зуміли рахунок зрівняти. Та у серії пенальті більш вдало діяли гравці волочиської команди.