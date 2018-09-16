Володар Суперкубку України розгромно програв у першому турі чемпіонату України з футзалу

Екстра-ліга стартувала першим туром, який приніс кілька несподіваних результатів

«Кардинал-Рівне» у стартовому матчі чемпіонату Екстра-ліги здобув переконливу перемогу над володарем Кубка та Суперкубка України, львівською «Енергією» - 5:1. Про це повідомляє офіційній сайт «Кардинала»

Гра розпочалася з атак господарів і в одній з них, вже на п'ятій хвилині, новачок рівнян Віктор Кравцов став співавтором у ворота «Кардинала»– прикрий рикошет. Гості відповіли власними моментами, не менш гостро атакували і львів’яни. Однак до перерви голів більше не було.

А після відпочинку успіх був уже на стороні рівнян. Розпочав розгром «Енергії» Максим Мануйленко (27 хв.), продовжив - Ігор Салтанов (34 хв.). Одразу після цього львів’яни пішли вперед із п’ятим польовим гравцем, чим чудово скористалися підопічні Станіслава Гончаренка. Володимир Поночовний, Ігор Салтанов та навіть воротар Олександр Сіріцький ще тричі відправляли шкіряну кулю у порожні ворота «Енергії».

Інші результати першого туру: «Ураган» (Івано-Франківськ) – «Титан» (Покровське) - 3:1; «АРПІ Запоріжжя» - ХІТ (Київ) – 2:4; «ІнБев/НПУ» (Житомир-Київ) – «Сокіл» (Хмельницький) – 1:6; «Продексім» (Херсон) – «Епіцентр К-Авангард» (Одеса) - 4:1.

Другий тур буде проведено 30 вересня.