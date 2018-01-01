Володимир Кличко: Пишаюся тобою, чемпіон Олександр Усик

Кличко-молодший прокоментував перемогу співвітчизника

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко прокоментував перемогу свого співвітчизника Олександра Усика, який у важкому бою здолав Майріса Брієдіса в півфінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії. «Повага вам обом, хлопці. Ви зробили цей поєдинок цікавим і напружений до самого кінця. Пишаюся тобою,



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Володимир Кличко. Фото: Getty Images

Кличко-молодший прокоментував перемогу співвітчизника

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко прокоментував перемогу свого співвітчизника Олександра Усика, який у важкому бою здолав Майріса Брієдіса в півфінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії.

«Повага вам обом, хлопці. Ви зробили цей поєдинок цікавим і напружений до самого кінця. Пишаюся тобою, чемпіон Олександр Усик, продовжуй в тому ж дусі!», - написав Володимир Кличко в своєму Twitter.

Нагадаємо, що півфінал WBSS Усик - Брієдіс завершився перемогою українського боксера роздільним рішенням суддів.

Другий фіналіст визначиться в парі між чемпіоном світу за версією IBF Муратом Гассієвим (25-0, 18 КО) і володарем пояса WBA Super Юніером Дортікосом (22-0, 21 КО). Другий півфінал Всесвітньої боксерської суперсерії пройде в Сочі в суботу, 3 лютого.

Джерело: Террикон