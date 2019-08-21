Володимир Кличко: В середині 1990-х нам пропонували стати Вальтером і Віллі Кличманнами



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Віталій і Володимир Клички завжди зберігали автентичність Фото із соцмереж

Брати Клички відмовилися від онімечення

Легендарний український боксер, екс-чемпіон світу в суперважкій вазі, переможець Олімпіади-1996 Володимир Кличко розповів, як відмовився від німецького прізвиська на рингу.

За словами Володимира, він ніколи не звертав уваги на слова про те, що «так не піде, ми цього ніколи не робили».

«Не дивлячись на стандартну практику, я ніколи не хотів, щоб у мене був німецький псевдонім у боксі. На початку професійної кар'єри, в середині 1990-х, нам з братом пропонували називатися Вальтером і Віллі Кличманнами. Ми подякували і відмовилися, - написав Володимир у своїй книжці «Управління викликами. Як застосовувати спортивну стратегію у житті та бізнесі», яка вийшла в багатьох країнах світу, зокрема і в Україні. - Не тільки тому, що нам не подобалися ці прізвиська, а й тому, що нам здавалося автентичним і справжнім виступати під своїми справжніми іменами».