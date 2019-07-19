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    Як кияни привітали Кличка з днем народження (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко вже багато зробив для столиці - Як кияни привітали Кличка з днем народження (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко вже багато зробив для столиці
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Загалом люди висловлювали Кличку щирі і позитивні побажання

    Сьогодні столичний голова Віталій Кличко святкує день народження, і опитані на вулицях міста кияни передали меру найщиріші побажання.

    В основної частини опитаних фантазія працювала не надто добре, тому і побажання були стандартними: щастя, здоров'я, всіх благ, багато грошей, повідомляє Інформатор, який пройшовся вулицями Києва.

    Зазначається, що загалом люди були налаштовані дуже добродушно, їх побажання були щирими і позитивними.

    Дехто бажав Віталію Кличку повернутися в спорт.

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    Жителі Києва згадали і геніальні фрази мера, найулюбленішою виявилася: «А сьогодні в завтрашній день не всі можуть дивитися».

    Як повідомлялося, сьогодні Віталію Кличку виповнюється 48 років.

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