Як кияни привітали Кличка з днем народження (відео)



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Мер Києва Віталій Кличко вже багато зробив для столиці Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Загалом люди висловлювали Кличку щирі і позитивні побажання

Сьогодні столичний голова Віталій Кличко святкує день народження, і опитані на вулицях міста кияни передали меру найщиріші побажання.

В основної частини опитаних фантазія працювала не надто добре, тому і побажання були стандартними: щастя, здоров'я, всіх благ, багато грошей, повідомляє Інформатор, який пройшовся вулицями Києва.

Зазначається, що загалом люди були налаштовані дуже добродушно, їх побажання були щирими і позитивними.

Дехто бажав Віталію Кличку повернутися в спорт.

Жителі Києва згадали і геніальні фрази мера, найулюбленішою виявилася: «А сьогодні в завтрашній день не всі можуть дивитися».

Як повідомлялося, сьогодні Віталію Кличку виповнюється 48 років.