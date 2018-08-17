Володимир Рева викликав 20 футболісток на вирішальні матчі відбору Чемпіонату світу-2019



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Фото: ФФУ

До шведського міста Гетеборг, де 30 серпня о 19.45 за київським часом розпочнеться матч, українська команда вирушить 28 серпня

Наставник національної жіночої збірної команди України Володимир Рева оприлюднив список гравців, які готуватимуться до матчів відбору чемпіонату світу-2019 проти Швеції (30 серпня, Гетеборг) та Угорщини (4 вересня, Тернопіль).

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

До лав команди, яка на День Незалежності збереться на навчально-тренувальний збір у Пущі-Водиці, тренер українок викликав 20 футболісток.

Відзначимо, що у списку гравців присутня одна дебютантка — нападник харківського «Житлобуду-1» Надія Куніна.

Склад збірної України

Воротарі: Ірина Зварич («Звєзда-2005»), Катерина Самсон («Рязань-ВДВ»), Ірина Саніна («Житлобуд-1» Харків).

Захисники: Ірина Василюк, Катерина Корсун (обидві — «Житлобуд-2» Харків), Любов Шматко (ФК «Мінськ», Білорусь), Натія Панцулая («ALG Spor», Туреччина), Дарія Кравець («БІІК-Казигурт», Казахстан), Мар’яна Іванишин («Медик», Польща), Ольга Басанська («Рязань-ВДВ»), Анастасія Філенко («Гінтра», Литва).

Півзахисники: Дар’я Апанащенко, Ія Андрущак, Ольга Овдійчук, Юлія Шевчук (усі — «Житлобуд-1» Харків), Вероніка Андрухів («Житлобуд-2» Харків), Тетяна Романенко («Реймс», Франція).

Нападники: Яна Калініна («Житлобуд-2» Харків), Надія Куніна, Ганна Вороніна (обидві — «Житлобуд-1» Харків).

До шведського міста Гетеборг, де 30 серпня о 19.45 за київським часом розпочнеться матч, українська команда вирушить 28 серпня.

Наступного дня після гри зі шведками українки перебазуються до Львова, де й відбуватиметься підготовка до матчу з Угорщиною.

Нагадаємо, що ця гра відбудеться у Тернополі 4 вересня на стадіоні «Міський». Початок зустрічі — о 18.00.