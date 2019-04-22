Воротар «Ліверпуля» Алісон встановив унікальне досягнення



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Алісон Бекер

Алісон перейшов до «Ліверпуля» влітку минулого року з «Роми», ставши найдорожчим воротарем в історії футболу. Сума трансферу склала €62,5 млн

Воротар «Ліверпуля» Алісон Бекер зберіг свої ворота сухими в матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги з «Кардіфф Сіті» (2:0).

Ця гра стала для бразильця вже 19-ю сухою в нинішньому сезоні чемпіонату Англії. Таким чином, Алісон став першим голкіпером в Прем'єр-лізі за останні 10 років, кому вдалося перевершити позначку в 18 матчів без пропущених голів.

Останнім гравцем, який досяг цієї позначки, був Едвін ван дер Сар, який виступав за «Манчестер Юнайтед» і відстояв на нуль в 21 зустрічі англійської першості в сезоні-2008/09.

Алісон перейшов до «Ліверпуля» влітку минулого року з «Роми», ставши найдорожчим воротарем в історії футболу. Сума трансферу склала €62,5 млн. Рекорд бразильця був побитий в те ж трансферне вікно, коли Кепа Аррісабалага перебрався з «Атлетика» в «Челсі» за € 80 млн.

Джерело: Чемпионат.com