Воротар збірної України отримав травму на тренуванні іспанського клубу
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Наразі невідомо, скільки доведеться часу пропустити Максиму Ковалю
Український воротар «Депортиво» Максим Коваль травмував палець на руці.
Про це повідомляє офіційний сайт «Депортиво», передає сайт Федерації футболу України.
Неприємність з орендованим у київського «Динамо» до кінця сезону футболістом сталася на одному із тренувань «Депортиво».
Sidnei se reincorpora a los entrenamientos con el grupo https://t.co/MP09F4se6E #DÉPOR pic.twitter.com/tfQAYxWGCp— RC Deportivo (@RCDeportivo) 13 лютого 2018 р.
Серйозність ушкодження має виявити додаткове обстеження голкіпера.
Нагадаємо, у крайньому матчі чемпіонату Іспанії «Депортиво» знову програв, а Коваль знову залишився у запасі.
«Депортиво» і надалі перебуває у зоні вильоту, займаючи 19-те місце. Від рятівної, 17-ої, позиції команда відстає на три очки.
У нинішньому році «Депортиво» не знає смаку перемог. Востаннє команда Коваля вигравала ще 9 грудня минулого року.