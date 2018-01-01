Воротар збірної України отримав травму на тренуванні іспанського клубу

Наразі невідомо, скільки доведеться часу пропустити Максиму Ковалю

Український воротар «Депортиво» Максим Коваль травмував палець на руці. Про це повідомляє офіційний сайт «Депортиво», передає сайт Федерації футболу України. Неприємність з орендованим у київського «Динамо» до кінця сезону футболістом сталася на одному із тренувань «Депортиво». Sidnei se