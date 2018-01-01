  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Воротар збірної України отримав травму на тренуванні іспанського клубу

    Наразі невідомо, скільки доведеться часу пропустити Максиму Ковалю
    Український воротар «Депортиво» Максим Коваль травмував палець на руці. Про це повідомляє офіційний сайт «Депортиво», передає сайт Федерації футболу України. Неприємність з орендованим у київського «Динамо» до кінця сезону футболістом сталася на одному із тренувань «Депортиво». Sidnei se
    • Сьогодні, 19:32
    • Розсилка
    Максим Коваль. Фото ФК &laquo;Депортиво&raquo;
    Максим Коваль. Фото ФК «Депортиво»

    Наразі невідомо, скільки доведеться часу пропустити Максиму Ковалю

    Український воротар «Депортиво» Максим Коваль травмував палець на руці.

    Про це повідомляє офіційний сайт «Депортиво», передає сайт Федерації футболу України.

    Неприємність з орендованим у київського «Динамо» до кінця сезону футболістом сталася на одному із тренувань «Депортиво».

    Серйозність ушкодження має виявити додаткове обстеження голкіпера.

    Нагадаємо, у крайньому матчі чемпіонату Іспанії «Депортиво» знову програв, а Коваль знову залишився у запасі.

    «Депортиво» і надалі перебуває у зоні вильоту, займаючи 19-те місце. Від рятівної, 17-ої, позиції команда відстає на три очки.

    У нинішньому році «Депортиво» не знає смаку перемог. Востаннє команда Коваля вигравала ще 9 грудня минулого року.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Іспанія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ