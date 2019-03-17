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    «Карпати» не програли вдома «Маріуполю» і вибили фарм-клуб «Шахтаря» з першої шістки (відео)

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    Мар'ян Швед і його партнери вивели земляків зі &laquo;Львова&raquo; до першої шістки - «Карпати» не програли вдома «Маріуполю» і вибили фарм-клуб «Шахтаря» з першої шістки (відео)
    Мар'ян Швед і його партнери вивели земляків зі «Львова» до першої шістки
    ФК Карпати

    Наприкінці зустрічі львів'яни навіть могли вирвати перемогу

    Львівські «Карпати» та «Маріуполь» завершили перший етап чемпіонату України з футболу. Якщо галичани втратили шанси на потрапляння до першої шістки вже давно, то їхні суперники знаходилися в п'ятірці і продовжували боротьбу за місце в зоні єврокубків. Щоб ґарантувати собі місце у шістці, азовцям треба було перемагати. Але не склалося.

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    «Карпати» (Львів) - «Маріуполь» - 1:1

    Голи: 0:1 - Олександр Зубков (9). 1:1 - Понде (32)  
    «Карпати»: Пеньков - Сандохадзе, Папа Ґуйє, Мегреміч - Олексій Гуцуляк, Карім Йода (Дебелко, 60), Роман Толочко, Франсіско Ді Франко (к), М'якушко - Мар'ян Швед, Понде (Родріґо Варґас, 79). Тренер - Фабрі Ґонсалес
    «Маріуполь»: Худжамов (к) – Полегенько, Чоботенко, Сергій Яворський, Демірі – Олександр Зубков, Піхальонок, Валерій Федорчук, Владислав Вакула - Мішньов – Борячук (Ілля Путря, 68). Тренер – Олександр Бабич
    Судді: Копієвський (Кропивницький) - Олександр Войтюк (Запоріжжя), Сергій Приступа (Київ)
    Попередження: Олексій Гуцуляк (45), Роман Толочко (51), Дебелко (73), Франсіско Ді Франко (86) - Демірі (14), Мішньов (21), Сергій Яворський (41), Олександр Зубков (90+2)  
    17 березня. Львів. Стадіон «Україна». 3 623 глядачі

    Відкрив рахунок, отримавши надто багато свободи на підступах до карного майданчика, Олександр Зубков.

    «Карпати» (Львів) - «Маріуполь». Гол Зубкова

    Зрівняли рахунок львів'яни після того, як Сергій М'якушко віддав справа, а Крістіан Понде цю передачу замкнув.

    «Карпати» (Львів) - «Маріуполь». Гол Понде

    Після того, як команди обмінялися голами в першому таймі, у другій половині «Карпати» володіли перевагою і навіть могли виривати перемогу після того, як на побачення з Рустамом Худжамовим виходив Мар'ян Швед. Проте майбутній нападник шотландського «Селтіка» у ворота не влучив.

    «Карпати» (Львів) - «Маріуполь». Момент Шведа

    Ця нічия фактично означає для «Маріуполя» катастрофу. Адже команда має ті ж 30 очок, що й «Львів», котрий сьогодні переміг «Десну». Але за результатами особистих зустрічей команда Юрія Бакалова попереду. Наразі «Маріуполь» ще шостий, але завтра азовців у разі перемоги над аутсайдерами з «Арсеналу» має випереджати «Ворскла».

     Читайте також: 0:5 від «Шахтаря»: «Карпати» повторили клубний антирекорд (відео)
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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Маріуполь» ФК Карпати ФК «Львів» Рустам Худжамов Мар'ян Швед Франсіско Ді Франко Карім Йода Фабрі Ґонсалес Папа Ґуйє Роман Дебелко Аді Мегреміч Сергій М'якушко Роман Толочко Олександр Бабич Олександр Зубков Валерій Федорчук Герман Пеньков Ніка Сандохадзе Крістіан Понде Павло Полегенько Сергій Яворський Сергій Чоботенко Олексій Гуцуляк Бесір Демірі Родріґо Варґас Олександр Піхальонок Владислав Вакула Дмитро Мішньов Ілля Путря Андрій Борячук
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