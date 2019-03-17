«Карпати» не програли вдома «Маріуполю» і вибили фарм-клуб «Шахтаря» з першої шістки (відео)



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Мар'ян Швед і його партнери вивели земляків зі «Львова» до першої шістки ФК Карпати

Наприкінці зустрічі львів'яни навіть могли вирвати перемогу

Львівські «Карпати» та «Маріуполь» завершили перший етап чемпіонату України з футболу. Якщо галичани втратили шанси на потрапляння до першої шістки вже давно, то їхні суперники знаходилися в п'ятірці і продовжували боротьбу за місце в зоні єврокубків. Щоб ґарантувати собі місце у шістці, азовцям треба було перемагати. Але не склалося.

«Карпати» (Львів) - «Маріуполь» - 1:1

Голи: 0:1 - Олександр Зубков (9). 1:1 - Понде (32)

«Карпати»: Пеньков - Сандохадзе, Папа Ґуйє, Мегреміч - Олексій Гуцуляк, Карім Йода (Дебелко, 60), Роман Толочко, Франсіско Ді Франко (к), М'якушко - Мар'ян Швед, Понде (Родріґо Варґас, 79). Тренер - Фабрі Ґонсалес

«Маріуполь»: Худжамов (к) – Полегенько, Чоботенко, Сергій Яворський, Демірі – Олександр Зубков, Піхальонок, Валерій Федорчук, Владислав Вакула - Мішньов – Борячук (Ілля Путря, 68). Тренер – Олександр Бабич

Судді: Копієвський (Кропивницький) - Олександр Войтюк (Запоріжжя), Сергій Приступа (Київ)

Попередження: Олексій Гуцуляк (45), Роман Толочко (51), Дебелко (73), Франсіско Ді Франко (86) - Демірі (14), Мішньов (21), Сергій Яворський (41), Олександр Зубков (90+2)

17 березня. Львів. Стадіон «Україна». 3 623 глядачі

Відкрив рахунок, отримавши надто багато свободи на підступах до карного майданчика, Олександр Зубков.

«Карпати» (Львів) - «Маріуполь». Гол Зубкова

Зрівняли рахунок львів'яни після того, як Сергій М'якушко віддав справа, а Крістіан Понде цю передачу замкнув.

«Карпати» (Львів) - «Маріуполь». Гол Понде

Після того, як команди обмінялися голами в першому таймі, у другій половині «Карпати» володіли перевагою і навіть могли виривати перемогу після того, як на побачення з Рустамом Худжамовим виходив Мар'ян Швед. Проте майбутній нападник шотландського «Селтіка» у ворота не влучив.

«Карпати» (Львів) - «Маріуполь». Момент Шведа

Ця нічия фактично означає для «Маріуполя» катастрофу. Адже команда має ті ж 30 очок, що й «Львів», котрий сьогодні переміг «Десну». Але за результатами особистих зустрічей команда Юрія Бакалова попереду. Наразі «Маріуполь» ще шостий, але завтра азовців у разі перемоги над аутсайдерами з «Арсеналу» має випереджати «Ворскла».