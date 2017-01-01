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    «Ворскла» не виключає варіант підсилення легіонерами з Латинської Америки

    Про це повідомив віце-президент клубу Олег Лисак
    Полтавська «Ворскла», яка виступає в українській Прем'єр-лізі, не виключає варіант посилення легіонерами з Латинської Америки в зимове міжсезоння. Як повідомив віце-президент клубу Олег Лисак, першочерговим завданням взимку є збереження наявного складу. «На сьогодні в багатьох клубах УПЛ одне завдання - максимальний результат
    • Сьогодні, 22:31
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    Олег Лисак. Фото: Полтавщина Спорт
    Олег Лисак. Фото: Полтавщина Спорт

    Про це повідомив віце-президент клубу Олег Лисак

    Полтавська «Ворскла», яка виступає в українській Прем'єр-лізі, не виключає варіант посилення легіонерами з Латинської Америки в зимове міжсезоння.

    Як повідомив віце-президент клубу Олег Лисак, першочерговим завданням взимку є збереження наявного складу.

    «На сьогодні в багатьох клубах УПЛ одне завдання - максимальний результат при мінімальних витратах. Хочемо досягти рівня максимально об'єктивних витрат за набрані в УПЛ очки. Оцінюємо ситуацію так, що треба, по-перше, утримати футболістів в команді», - зазначив функціонер.

    У той же час, Лисак не відкинув варіантів посилення «Ворскли», в тому числі і легіонерами.

    «Ворскла сьогодні, напевно, найстабільніша команда в Прем'єр-лізі з точки зору тих, хто виходив в основі. Якщо посилюватися, то бажано гравцями національних збірних. Якщо немає - перспективними українцями. Хоча ми не проти кваліфікованих виконавців, наприклад, і з Латинської Америки», - сказав Лисак.

    Нагадаємо, на зимову перерву «Ворскла» пішла на третьому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

    Джерело: sportarena.com

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