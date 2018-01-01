«Ворскла» першою вийшла з відпустки серед команд Прем’єр-ліги

Першу половину чемпіонату полтавчани завершили на третьому місці УПЛ

Футболісти «Ворскли» відновили тренування і почали підготовку до другої частини сезону. Як інформує офіційний сайт полтавської команди, у неділю, 7 січня, футболісти «Ворскли» зібралися на перше в 2018 році тренування. У режимі дворазових тренувань гравці будуть працювати до 11 січня, коли команда вирушить на збір до



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ФК Ворскла. Фото: vorskla.com.ua

Першу половину чемпіонату полтавчани завершили на третьому місці УПЛ

Футболісти «Ворскли» відновили тренування і почали підготовку до другої частини сезону.

Як інформує офіційний сайт полтавської команди, у неділю, 7 січня, футболісти «Ворскли» зібралися на перше в 2018 році тренування.

У режимі дворазових тренувань гравці будуть працювати до 11 січня, коли команда вирушить на збір до Туреччини.

Не виключено, що на той час клуб може оголосити про новачків. Поки відомо, що «Ворсклу» покинули хавбек Андрій Ткачук і форвард Артур Загорулько.

Першу половину чемпіонату полтавчани завершили на третьому місці УПЛ, а другу половину першості відкриють матчем проти «Вереса» 17-го лютого.