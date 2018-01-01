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    «Ворскла» підписала контракт із молодим голкіпером «Металіста»

    У прем'єр-лізі голкіпер дебютував у березні 2016 року
    Полтавська «Ворскла» продовжує роботу на трансферному ринку. Клуб провів другий трансфер під час зимової перерви в чемпіонаті. Колектив підписав молодого голкіпера Данила Каневцева. Про це повідомляє прес-служба клуба. Спортсмен народився у Харкові, де й робив перші кроки у футболі. Був вихованцем академії харківського
    • Сьогодні, 14:52
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    Фото: ФК Ворскла
    Фото: ФК Ворскла

    У прем'єр-лізі голкіпер дебютував у березні 2016 року

    Полтавська «Ворскла» продовжує роботу на трансферному ринку.

    Клуб провів другий трансфер під час зимової перерви в чемпіонаті.

    Колектив підписав молодого голкіпера Данила Каневцева.

    Про це повідомляє прес-служба клуба.

    Спортсмен народився у Харкові, де й робив перші кроки у футболі.

    Був вихованцем академії харківського «Металіста».

    Першим професійним колективом гравця був той же«Металіст», за який він почав свої виступи у 2012 році.

    1 серпня 2012 дебютував за юніорську команду харків'ян у грі проти запорізького «Металурга», а за молодіжну (U-21) команду вперше зіграв 5 квітня 2014 року в поєдинку з луцькою «Волинню», де вийшов на заміну.

    У прем'єр-лізі Данило Каневцев дебютував 6 березня 2016 року.

    Окрім «Металіста», захищав кольори одеського «Чорноморця».

    Останнім клубом Данила став «Металіст-1925».

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