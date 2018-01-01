«Ворскла» підписала контракт із молодим голкіпером «Металіста»

У прем'єр-лізі голкіпер дебютував у березні 2016 року

Полтавська «Ворскла» продовжує роботу на трансферному ринку. Клуб провів другий трансфер під час зимової перерви в чемпіонаті. Колектив підписав молодого голкіпера Данила Каневцева. Про це повідомляє прес-служба клуба. Спортсмен народився у Харкові, де й робив перші кроки у футболі. Був вихованцем академії харківського



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Фото: ФК Ворскла

У прем'єр-лізі голкіпер дебютував у березні 2016 року

Полтавська «Ворскла» продовжує роботу на трансферному ринку.

Клуб провів другий трансфер під час зимової перерви в чемпіонаті.

Колектив підписав молодого голкіпера Данила Каневцева.

Про це повідомляє прес-служба клуба.

Спортсмен народився у Харкові, де й робив перші кроки у футболі.

Був вихованцем академії харківського «Металіста».

Першим професійним колективом гравця був той же«Металіст», за який він почав свої виступи у 2012 році.

1 серпня 2012 дебютував за юніорську команду харків'ян у грі проти запорізького «Металурга», а за молодіжну (U-21) команду вперше зіграв 5 квітня 2014 року в поєдинку з луцькою «Волинню», де вийшов на заміну.

У прем'єр-лізі Данило Каневцев дебютував 6 березня 2016 року.

Окрім «Металіста», захищав кольори одеського «Чорноморця».

Останнім клубом Данила став «Металіст-1925».