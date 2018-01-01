«Ворскла» підписала контракт із молодим голкіпером «Металіста»
- Сьогодні, 14:52
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У прем'єр-лізі голкіпер дебютував у березні 2016 року
Полтавська «Ворскла» продовжує роботу на трансферному ринку.
Клуб провів другий трансфер під час зимової перерви в чемпіонаті.
Колектив підписав молодого голкіпера Данила Каневцева.
Про це повідомляє прес-служба клуба.
Спортсмен народився у Харкові, де й робив перші кроки у футболі.
Був вихованцем академії харківського «Металіста».
Першим професійним колективом гравця був той же«Металіст», за який він почав свої виступи у 2012 році.
1 серпня 2012 дебютував за юніорську команду харків'ян у грі проти запорізького «Металурга», а за молодіжну (U-21) команду вперше зіграв 5 квітня 2014 року в поєдинку з луцькою «Волинню», де вийшов на заміну.
У прем'єр-лізі Данило Каневцев дебютував 6 березня 2016 року.
Окрім «Металіста», захищав кольори одеського «Чорноморця».
Останнім клубом Данила став «Металіст-1925».