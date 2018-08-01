«Ворскла» підсилилася двома бразильцями перед стартом у Лізі Європи



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Новобранці Артур і Ніколас Карека. Фото ФК «Ворскла»

Новачками полтавського клубу стали Артур і Ніколас Карека

Кілька гравців із різни країн ЄС, які прибували на нетривалі оглядини у розташування «Ворскли» у Словенії, не змогли переконати тренерський штаб Василя Сачка у тому, що вони сильніші за тих, хто вже є частиною команди.

Тому робота на трансферному ринку тривала доволі інтенсивна, інформує офіційний сайт полтавського клубу.

Натомість, з двома бразильськими виконавцями керівництво клубу угоди підписало.

23-річний захисник Артур Серджіо Батіста де Соуза із клубу «Інтернасьйональ» (Порту-Алегрі) покликаний закрити позицію лівого оборонця, а 21-річний форвард Ніколас Морес да Круз із клубу «Греміо» спробує проявити свої найліпші навички в атаці.

Контракт оборонця, який перейшов до «Ворскли» на правах вільного агента, розраховано до кінця 2020 року, а форвард на правах оренди виступатиме у Полтаві щонайменше один сезон.

Востаннє представники Бразилії з’являлися у Полтаві ще за часів «Ворскли-Нафтогаз» (2003 рік).

У команді під керівництвом Андрія Баля тоді грали оборонець Фабіо Перейра та нападник Карлос Естебан Фронтіні.