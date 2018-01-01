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    «Ворскла» поповнилася захисником із чемпіонату Словаччини

    Гравець мінімум рік буде виступати за полтавський клуб
    26 січня делегація «Ворскли» тільки повернулася з першого етапу навчально-тренувальних зборів у Туреччині, а вже по обіді команда отримала свіжу кров у обороні. 25-річний Ігор Гончар своїм ставленням до справи та участю в деяких контрольних іграх зумів зарекомендувати себе з найкращої сторони, і тепер щонайменше рік буде грати в
    • Сьогодні, 11:38
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    Ігог Гончар. Фото: ФК Ворскла
    Ігог Гончар. Фото: ФК Ворскла

    Гравець мінімум рік буде виступати за полтавський клуб

    26 січня делегація «Ворскли» тільки повернулася з першого етапу навчально-тренувальних зборів у Туреччині, а вже по обіді команда отримала свіжу кров у обороні.

    25-річний Ігор Гончар своїм ставленням до справи та участю в деяких контрольних іграх зумів зарекомендувати себе з найкращої сторони, і тепер щонайменше рік буде грати в біло-зелених кольорах, інформує прес-служба «Ворскли».

    Вихованець чернівецької школи футболу, Гончар виступав у молодіжних командах донецького «Шахтаря», ужгородській «Говерлі», а останнім місцем роботи захисника був словацький клуб «Сениця».

    Свого часу Ігор Гончар пограв також за молодіжну збірну України.

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