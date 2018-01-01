«Ворскла» поповнилася захисником із чемпіонату Словаччини

Гравець мінімум рік буде виступати за полтавський клуб

26 січня делегація «Ворскли» тільки повернулася з першого етапу навчально-тренувальних зборів у Туреччині, а вже по обіді команда отримала свіжу кров у обороні. 25-річний Ігор Гончар своїм ставленням до справи та участю в деяких контрольних іграх зумів зарекомендувати себе з найкращої сторони, і тепер щонайменше рік буде грати в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігог Гончар. Фото: ФК Ворскла

Гравець мінімум рік буде виступати за полтавський клуб

26 січня делегація «Ворскли» тільки повернулася з першого етапу навчально-тренувальних зборів у Туреччині, а вже по обіді команда отримала свіжу кров у обороні.

25-річний Ігор Гончар своїм ставленням до справи та участю в деяких контрольних іграх зумів зарекомендувати себе з найкращої сторони, і тепер щонайменше рік буде грати в біло-зелених кольорах, інформує прес-служба «Ворскли».

Вихованець чернівецької школи футболу, Гончар виступав у молодіжних командах донецького «Шахтаря», ужгородській «Говерлі», а останнім місцем роботи захисника був словацький клуб «Сениця».

Свого часу Ігор Гончар пограв також за молодіжну збірну України.