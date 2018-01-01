«Ворскла» поступилася угорському клубу на зимових зборах

Основні події матчу розгорнулися в першому таймі

У суботу, 10 лютого, у «Ворскли» насичений день на турецькому зборі. У команди Василя Сачко заплановано відразу два спаринги: з угорською «Кишвардою» і литовським «Жальгірісом». Про це повідомляє видання UA:Футбол. Як відомо раніше, «Ворскла» втратила Дмитра Кравченка, який в поєдинку з



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ФК Ворскла. Фото: ФК Ворскла

Основні події матчу розгорнулися в першому таймі

У суботу, 10 лютого, у «Ворскли» насичений день на турецькому зборі. У команди Василя Сачко заплановано відразу два спаринги: з угорською «Кишвардою» і литовським «Жальгірісом».

Про це повідомляє видання UA:Футбол.

Як відомо раніше, «Ворскла» втратила Дмитра Кравченка, який в поєдинку з «Пакшем» отримав пошкодження ключиці і вибув на місяць.

Полтавчани знову програли угорській команді. Основні події матчу розгорнулися в першому таймі: пропущений м'яч, вилучення Скляра, а також вилучення на 39-й хвилині гравця суперника.

Зазначимо, що вечірнім матчем з «Жальгірісом» «Ворскла» завершить свій турецький збір.

Товариський матч

«Ворскла» - «Кишварда» - 0:1

Голи: Лукас(13)

«Ворскла»: Ткаченко (Канєвцев 46), Шаповал, Васін, Одарюк, Кадімян, Глущук (Кулач 65), Скляр, Сидоренко, Гіоргадзе, Луценко, Саків