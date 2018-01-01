  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Ворскла» у меншості поступилася у товариському матчі угорській команді

    Полтавці перервали переможну серію
    «Ворскла» поступилася на зборах і перервала свою серію перемог. Полтавська команда поступилася клубу «Пакш» з Угорщини – 1:3, передає сайт «зелено-білих». У першому таймі команди обмінялися голами. Зазначається, що на 68-й хвилині Гіоргадзе отримав пряму червону картку, і «Ворскла» змушена
    • Сьогодні, 19:25
    • Розсилка
    Фото ФК &laquo;Ворскла&raquo;
    Фото ФК «Ворскла»

    Полтавці перервали переможну серію

    «Ворскла» поступилася на зборах і перервала свою серію перемог.

    Полтавська команда поступилася клубу «Пакш» з Угорщини – 1:3, передає сайт «зелено-білих».

    У першому таймі команди обмінялися голами.

    Зазначається, що на 68-й хвилині Гіоргадзе отримав пряму червону картку, і «Ворскла» змушена була догравати вдесятьох.

    Андро пішов вибачатися за свій фол, але тренерський штаб суперників накинувся на грузина з кулаками. Партнери по команді захистили свого товариша, і конфлікт вдалося загасити.

    На той момент «Ворскла» програвала 1:2, а у той час, що залишився, пропустила ще один м’яч.

    Товариський матч з футболу

    «Ворскла» (Полтава) – «Пакш» (Угорщина) – 1:3 (1:1)

    Гол у «Ворскли»: 1:1 – Кулач (33, пен)

    «Ворскла»: Шуст (Каневцев, 70), Чижов (Васін, 43), Гіоргадзе, Пердута (Саків, 75), Сапай (Сидоренко, 75), Кравченко (Скляр, 50), Шарпар (Даллку, 46), Чеснаков, Кадимян (Кобахідзе, 46), Ребенок (Одарюк, 56), Кулач (Коломоєць, 46).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ворскла
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ