«Ворскла» у меншості поступилася у товариському матчі угорській команді

Полтавці перервали переможну серію

«Ворскла» поступилася на зборах і перервала свою серію перемог. Полтавська команда поступилася клубу «Пакш» з Угорщини – 1:3, передає сайт «зелено-білих». У першому таймі команди обмінялися голами. Зазначається, що на 68-й хвилині Гіоргадзе отримав пряму червону картку, і «Ворскла» змушена



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФК «Ворскла»

Полтавці перервали переможну серію

«Ворскла» поступилася на зборах і перервала свою серію перемог.

Полтавська команда поступилася клубу «Пакш» з Угорщини – 1:3, передає сайт «зелено-білих».

У першому таймі команди обмінялися голами.

Зазначається, що на 68-й хвилині Гіоргадзе отримав пряму червону картку, і «Ворскла» змушена була догравати вдесятьох.

Андро пішов вибачатися за свій фол, але тренерський штаб суперників накинувся на грузина з кулаками. Партнери по команді захистили свого товариша, і конфлікт вдалося загасити.

На той момент «Ворскла» програвала 1:2, а у той час, що залишився, пропустила ще один м’яч.

Товариський матч з футболу

«Ворскла» (Полтава) – «Пакш» (Угорщина) – 1:3 (1:1)

Гол у «Ворскли»: 1:1 – Кулач (33, пен)

«Ворскла»: Шуст (Каневцев, 70), Чижов (Васін, 43), Гіоргадзе, Пердута (Саків, 75), Сапай (Сидоренко, 75), Кравченко (Скляр, 50), Шарпар (Даллку, 46), Чеснаков, Кадимян (Кобахідзе, 46), Ребенок (Одарюк, 56), Кулач (Коломоєць, 46).