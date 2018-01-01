«Ворскла» у меншості поступилася у товариському матчі угорській команді
- Сьогодні, 19:25
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Розсилка
Полтавці перервали переможну серію
«Ворскла» поступилася на зборах і перервала свою серію перемог.
Полтавська команда поступилася клубу «Пакш» з Угорщини – 1:3, передає сайт «зелено-білих».
У першому таймі команди обмінялися голами.
Зазначається, що на 68-й хвилині Гіоргадзе отримав пряму червону картку, і «Ворскла» змушена була догравати вдесятьох.
Андро пішов вибачатися за свій фол, але тренерський штаб суперників накинувся на грузина з кулаками. Партнери по команді захистили свого товариша, і конфлікт вдалося загасити.
На той момент «Ворскла» програвала 1:2, а у той час, що залишився, пропустила ще один м’яч.
Товариський матч з футболу
«Ворскла» (Полтава) – «Пакш» (Угорщина) – 1:3 (1:1)
Гол у «Ворскли»: 1:1 – Кулач (33, пен)
«Ворскла»: Шуст (Каневцев, 70), Чижов (Васін, 43), Гіоргадзе, Пердута (Саків, 75), Сапай (Сидоренко, 75), Кравченко (Скляр, 50), Шарпар (Даллку, 46), Чеснаков, Кадимян (Кобахідзе, 46), Ребенок (Одарюк, 56), Кулач (Коломоєць, 46).