«Ворскла» вирішила розірвати контракт із півзахисником

Футболіст піде з клубу на правах вільного агента

Півзахисник «Ворскли» Андрій Ткачук покине клуб цієї зими. Футболіст піде з клубу на правах вільного агента, розірвавши контракт, який був підписаний в травні цього року за схемою 1+1. Андрій Ткачук перейшов у «Ворсклу» влітку 2014 року. У поточному сезоні 30-річний хавбек був запасним футболістом полтавчан, вийшовши лише



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Ткачук. Фото: Football.ua

Футболіст піде з клубу на правах вільного агента

Півзахисник «Ворскли» Андрій Ткачук покине клуб цієї зими.

Футболіст піде з клубу на правах вільного агента, розірвавши контракт, який був підписаний в травні цього року за схемою 1+1.

Андрій Ткачук перейшов у «Ворсклу» влітку 2014 року.

У поточному сезоні 30-річний хавбек був запасним футболістом полтавчан, вийшовши лише в чотирьох матчах Прем'єр-ліги.

Джерело: sportarena.com