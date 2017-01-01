«Ворскла» вирішила розірвати контракт із півзахисником
- Сьогодні, 18:26
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Андрій Ткачук. Фото: Football.ua
Футболіст піде з клубу на правах вільного агента
Півзахисник «Ворскли» Андрій Ткачук покине клуб цієї зими.
Футболіст піде з клубу на правах вільного агента, розірвавши контракт, який був підписаний в травні цього року за схемою 1+1.
Андрій Ткачук перейшов у «Ворсклу» влітку 2014 року.
У поточному сезоні 30-річний хавбек був запасним футболістом полтавчан, вийшовши лише в чотирьох матчах Прем'єр-ліги.
Джерело: sportarena.com