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    «Ворскла» вирішила розірвати контракт із півзахисником

    Футболіст піде з клубу на правах вільного агента
    Півзахисник «Ворскли» Андрій Ткачук покине клуб цієї зими. Футболіст піде з клубу на правах вільного агента, розірвавши контракт, який був підписаний в травні цього року за схемою 1+1. Андрій Ткачук перейшов у «Ворсклу» влітку 2014 року. У поточному сезоні 30-річний хавбек був запасним футболістом полтавчан, вийшовши лише
    • Сьогодні, 18:26
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    Андрій Ткачук. Фото: Football.ua
    Андрій Ткачук. Фото: Football.ua

    Футболіст піде з клубу на правах вільного агента

    Півзахисник «Ворскли» Андрій Ткачук покине клуб цієї зими.

    Футболіст піде з клубу на правах вільного агента, розірвавши контракт, який був підписаний в травні цього року за схемою 1+1.

    Андрій Ткачук перейшов у «Ворсклу» влітку 2014 року.

    У поточному сезоні 30-річний хавбек був запасним футболістом полтавчан, вийшовши лише в чотирьох матчах Прем'єр-ліги.

    Джерело: sportarena.com

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