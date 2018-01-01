«Ворскла» впевнено перемогла «Динамо» у товариському матчі
- Сьогодні, 09:48
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ФК Ворскла. Фото: ФК Ворскла
Команді з Грузії вдалося забити першою
«Ворскла» без особливих проблем перемогла «Динамо» Тбілісі у товариському матчі.
Грузини відкрили рахунок вже на 10 хвилині матчу, проте ще до перерви «біло-зелені» відновили паритет, а в другому таймі забили ще 3 голи. У підсумку «Ворскла» перемогла з рахунком 4:1.
Зазначимо, що на матчі був присутній головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб.
Товариський матч
«Ворскла» – «Динамо» Тбілісі – 4:1
Джерело: Футбол 24