«Ворскла» впевнено перемогла «Динамо» у товариському матчі

Команді з Грузії вдалося забити першою

«Ворскла» без особливих проблем перемогла «Динамо» Тбілісі у товариському матчі. Грузини відкрили рахунок вже на 10 хвилині матчу, проте ще до перерви «біло-зелені» відновили паритет, а в другому таймі забили ще 3 голи. У підсумку «Ворскла» перемогла з рахунком 4:1. Зазначимо, що на матчі був



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ФК Ворскла. Фото: ФК Ворскла

Команді з Грузії вдалося забити першою

«Ворскла» без особливих проблем перемогла «Динамо» Тбілісі у товариському матчі.

Грузини відкрили рахунок вже на 10 хвилині матчу, проте ще до перерви «біло-зелені» відновили паритет, а в другому таймі забили ще 3 голи. У підсумку «Ворскла» перемогла з рахунком 4:1.

Зазначимо, що на матчі був присутній головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб.

Товариський матч

«Ворскла» – «Динамо» Тбілісі – 4:1

Джерело: Футбол 24