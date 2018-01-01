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    «Ворскла» впевнено перемогла «Динамо» у товариському матчі

    Команді з Грузії вдалося забити першою
    «Ворскла» без особливих проблем перемогла «Динамо» Тбілісі у товариському матчі. Грузини відкрили рахунок вже на 10 хвилині матчу, проте ще до перерви «біло-зелені» відновили паритет, а в другому таймі забили ще 3 голи. У підсумку «Ворскла» перемогла з рахунком 4:1. Зазначимо, що на матчі був
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    ФК Ворскла. Фото: ФК Ворскла
    ФК Ворскла. Фото: ФК Ворскла

    Команді з Грузії вдалося забити першою

    «Ворскла» без особливих проблем перемогла «Динамо» Тбілісі у товариському матчі.

    Грузини відкрили рахунок вже на 10 хвилині матчу, проте ще до перерви «біло-зелені» відновили паритет, а в другому таймі забили ще 3 голи. У підсумку «Ворскла» перемогла з рахунком 4:1.

    Зазначимо, що на матчі був присутній головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб.

    Товариський матч

    «Ворскла» – «Динамо» Тбілісі – 4:1

    Джерело: Футбол 24

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