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    «Ворскла» закрила борги перед колишніми гравцями Баранніком і Будником

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    Олег Бараннік. Фото: ФК Ворскла - «Ворскла» закрила борги перед колишніми гравцями Баранніком і Будником
    Олег Бараннік. Фото: ФК Ворскла

    Справа була закрита без застосування санкцій до полтавського клубу

    «Ворскла» закрила борги по колишнім футболістам команди Олегу Баранніку і Євгену Буднику.

    Про це повідомив секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко.

    «Ворскла» виконала зобов'язання і закрила борги перед колишніми футболістами. Баранніком і Будником все було виплачено. Керівники полтавського клубу своєчасно все зробили і направили необхідні документи в ФФУ, підкріплені заявами від гравців, де вони підтверджують, що перед ними закриті боргові зобов'язання», - повідомив він.

    «Виходячи з цього, справа була закрита без застосування санкцій до полтавської «Ворскли», - сказав Грищенко.

    Раніше повідомлялося, що якби «Ворскла» не розрахувалася з цими футболістами до 1 вересня, то клубу загрожував трансферний бан.

    Нагадаємо, Олег Бараннік виступав за «Ворсклу» з 2010 по 2017 рік.

    Євген Будник грав в Полтаві з 2012 по 2016 рік.

    Джерело: Footboom

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