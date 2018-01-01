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    «Ворскла» здобула третю перемогу на зборі в Туреччині

    «Ворскла» виграє третій матч поспіль з однаковим рахунком
    «Ворскла» в контрольному матчі здолала «Ягеллонію» 2:1. «Ворскла» на зборі в Туреччині провела третій поєдинок, а суперником виступила польська «Ягеллонія». Полтавчани здобули перемогу 2:1 завдяки голам Кобахідзе і Одарюка. Цікаво, що це вже третя перемога команди Василя Сачко на зборах, і третя з
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    ФК Ворскла. Фото:&nbsp;<span>vorskla.com.ua</span>
    ФК Ворскла. Фото: vorskla.com.ua

    «Ворскла» виграє третій матч поспіль з однаковим рахунком

    «Ворскла» в контрольному матчі здолала «Ягеллонію» 2:1.

    «Ворскла» на зборі в Туреччині провела третій поєдинок, а суперником виступила польська «Ягеллонія».

    Полтавчани здобули перемогу 2:1 завдяки голам Кобахідзе і Одарюка.

    Цікаво, що це вже третя перемога команди Василя Сачко на зборах, і третя з рахунком 2:1.

    Товариський матч

    «Ворскла» - «Ягеллонія» - 2:1

    Голи: Кобахідзе(30), Одарюк(62)

    Джерело: sportarena.com

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