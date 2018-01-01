«Ворскла» здобула третю перемогу на зборі в Туреччині
- Сьогодні, 20:54
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ФК Ворскла. Фото: vorskla.com.ua
«Ворскла» виграє третій матч поспіль з однаковим рахунком
«Ворскла» в контрольному матчі здолала «Ягеллонію» 2:1.
«Ворскла» на зборі в Туреччині провела третій поєдинок, а суперником виступила польська «Ягеллонія».
Полтавчани здобули перемогу 2:1 завдяки голам Кобахідзе і Одарюка.
Цікаво, що це вже третя перемога команди Василя Сачко на зборах, і третя з рахунком 2:1.
Товариський матч
«Ворскла» - «Ягеллонія» - 2:1
Голи: Кобахідзе(30), Одарюк(62)
Джерело: sportarena.com