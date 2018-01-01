«Ворскла» здобула третю перемогу на зборі в Туреччині

«Ворскла» виграє третій матч поспіль з однаковим рахунком

«Ворскла» в контрольному матчі здолала «Ягеллонію» 2:1. «Ворскла» на зборі в Туреччині провела третій поєдинок, а суперником виступила польська «Ягеллонія». Полтавчани здобули перемогу 2:1 завдяки голам Кобахідзе і Одарюка. Цікаво, що це вже третя перемога команди Василя Сачко на зборах, і третя з