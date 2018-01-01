«Ворскла» здолала «Жальгіріс» у спарингу на зимових зборах

Це вже другий спаринг за день у клубу з Полтави

У другому контрольному матчі суботи полтавці зуміли перемогти литовський «Жальгіріс» завдяки голам Олександра Кобахідзе та Павла Ребенка ще в першому таймі. «Ворскла» активно розпочала матч і вже на 13-й хвилині матчу Кобахідзе зміг вразити ворота вільнюського клубу в атаці другим темпом. Щоправда, через сім хвилин



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ФК Ворскла на зборах. Фото: ФК Ворскла

Це вже другий спаринг за день у клубу з Полтави

У другому контрольному матчі суботи полтавці зуміли перемогти литовський «Жальгіріс» завдяки голам Олександра Кобахідзе та Павла Ребенка ще в першому таймі.

«Ворскла» активно розпочала матч і вже на 13-й хвилині матчу Кобахідзе зміг вразити ворота вільнюського клубу в атаці другим темпом. Щоправда, через сім хвилин тоголезець Серж Ньюадзі відновив рівновагу.

Далі відразу кілька нагод змарнував форвард полтавців Юрій Коломоєць – не зумів скористатися помилкою голкіпера, який необачно вибив м'яч і не зміг точно пробити після розіграшу штрафного удару. Та ще до перерви вивів полтавців уперед Павло Ребенок. Після комбінації Кулача та Шарпара хавбек зумів влучити у ворота з гострого кута.

У другому таймі «Ворскла» трохи підсіла, але мала свої нагоди збільшити перевагу. Мали моменти і гравці «Жальгіріса», та жодній із команд більше відзначитися так і не вдалося.

Товариський матч

«Ворскла» – «Жальгіріс» – 2:1

Голи: Кобахідзе(13), Ребенок(41) – Ньюадзі(20)

«Ворскла»: Шуст (Ткаченко, 65), Сапай (Одарюк, 85), Чижов, Даллку, Пердута, Ребенок, Чеснаков, Шарпар (Скляр, 70), Кобахідзе, Кулач, Коломоєць

Джерело: Футбол 24