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    «Ворскла» здолала «Жальгіріс» у спарингу на зимових зборах

    Це вже другий спаринг за день у клубу з Полтави
    У другому контрольному матчі суботи полтавці зуміли перемогти литовський «Жальгіріс» завдяки голам Олександра Кобахідзе та Павла Ребенка ще в першому таймі. «Ворскла» активно розпочала матч і вже на 13-й хвилині матчу Кобахідзе зміг вразити ворота вільнюського клубу в атаці другим темпом. Щоправда, через сім хвилин
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    ФК Ворскла на зборах. Фото: ФК Ворскла
    ФК Ворскла на зборах. Фото: ФК Ворскла

    Це вже другий спаринг за день у клубу з Полтави

    У другому контрольному матчі суботи полтавці зуміли перемогти литовський «Жальгіріс» завдяки голам Олександра Кобахідзе та Павла Ребенка ще в першому таймі.

    «Ворскла» активно розпочала матч і вже на 13-й хвилині матчу Кобахідзе зміг вразити ворота вільнюського клубу в атаці другим темпом. Щоправда, через сім хвилин тоголезець Серж Ньюадзі відновив рівновагу.

    Далі відразу кілька нагод змарнував форвард полтавців Юрій Коломоєць – не зумів скористатися помилкою голкіпера, який необачно вибив м'яч і не зміг точно пробити після розіграшу штрафного удару. Та ще до перерви вивів полтавців уперед Павло Ребенок. Після комбінації Кулача та Шарпара хавбек зумів влучити у ворота з гострого кута.

    У другому таймі «Ворскла» трохи підсіла, але мала свої нагоди збільшити перевагу. Мали моменти і гравці «Жальгіріса», та жодній із команд більше відзначитися так і не вдалося.

    Товариський матч

    «Ворскла» – «Жальгіріс» – 2:1

    Голи: Кобахідзе(13), Ребенок(41) – Ньюадзі(20)

    «Ворскла»: Шуст (Ткаченко, 65), Сапай (Одарюк, 85), Чижов, Даллку, Пердута, Ребенок, Чеснаков, Шарпар (Скляр, 70), Кобахідзе, Кулач, Коломоєць

    Джерело: Футбол 24

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