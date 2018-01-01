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    «Вовки» підсилилися чотирма хокеїстами, а «Донбас» розстався з нападником

    У складах команд Української хокейної ліги відбулися зміни
    Броварські «Вовки» напередодні зустрічі 27-го туру чемпіонату УХЛ з «Білим Барсом» внесли зміни у свій заявочний список. Про це повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги. Команда розсталася із захисником Кирилом Жариковим і нападником Микитою Пуголовкіним. У той же час склад «Вовків» посилив
    • Сьогодні, 14:53
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    Руслан Забулонов
    Руслан Забулонов

    У складах команд Української хокейної ліги відбулися зміни

    Броварські «Вовки» напередодні зустрічі 27-го туру чемпіонату УХЛ з «Білим Барсом» внесли зміни у свій заявочний список.

    Про це повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги.

    Команда розсталася із захисником Кирилом Жариковим і нападником Микитою Пуголовкіним.

    У той же час склад «Вовків» посилив екс-захисник юніорської та молодіжної збірних України Руслан Забулонов (виступатиме під 4-м номером), який останні кілька сезонів виступав у мінорних лігах США, а також троє юних гравців з фарм-клубу «Вовків» - команди «Шершні» з Богуслава: нападник Денис Паламаренко (№ 28), захисники Євген Сорока (№ 33) і Віталій Пилявець (№ 12).

    Водночас, хокейний клуб «Донбас» розірвав контракт з нападником Антоном Рубаном за обопільною згодою сторін.

    У поточному сезоні чемпіонату України 19-річний форвард провів у светрі «Донбасу» 19 ігор, у яких набрав 10 очок (2+8).

    чемпіонат України хокей
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